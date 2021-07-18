شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يفوز على أبو كبير بسباعية وديا استعدادا لمواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق إنبي على أبو كبير بمحافظة الشرقية بسبعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة سموحة المقرر لها 7 أغسطس المقبل، ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ودفع حلمى طولان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي بمجموعة كبيرة من اللاعبين الناشئين، للوقوف على مستواهم الفني ودراسة إمكانية الاعتماد عليهم في المباريات المقبلة من مسابقة الدورى المصرى الممتاز، تنفيذا لسياسة النادى البترولى.

يخوض فريق إنبى 10 مباريات ودية فى فترة التوقف الجارية، استعدادا لاستئناف الدورى الممتاز بداية الشهر المقبل، حيث يرغب حلمى طولان المدير الفنى لإنبى فى استغلال عدم إقامة مباريات رسمية فى تجهيز البدلاء والمصابين حتى يكونوا جاهزين للمشاركة مع الفريق.

ومن ناحية أخري أكد عبد الناصر محمد مدير الكرة بإنبي أنهم سيطبقون سياسة الاعتماد على المواهب كما تعودوا، خصوصا بعدما قام حلمى طولان، بإشراك 7 ناشئين في مباراة بيراميدز الأخيرة لأول مرة منذ إنشاء النادي ومشاركته في الدوري الممتاز في موسم 2003 – 2004، وهم: زياد كمال ومحمد شريف حتحوت ومصطفى شكشك وأحمد يوسف ومحمد توكل وعبد الرحمن عماد ومصطفى دويدار.

وتعادل إنبي مع بيراميدز 1 – 1 في المباراة التى جمعت الفريقين باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، بهذه النتيجة احتل بيراميدز المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة، بعدما خاض 24 مباراة فاز في 8 مواجهات وتعادل فى 12 لقاء وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 34 هدفا وتلقت شباكه 29 ولا تزال لديه أربع مباريات مؤجلة.

بينما صعد إنبى إلى المركز الخامس برصيد 38 نقطة من 28 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 11 مباراة وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 31 هدفا وتلقت شباكه 30 هدفا.