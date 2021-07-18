شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف: شاهدت ولادة نجلى من المغرب عبر "الفيس تايم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد شريف، مهاجم الأهلى، أنه شاهد ولادة ابنه عبر تطبيق "الفيس تايم" خلال تواجده فى المغرب مع الأهلي، استعدادا لمواجهة كايزر تشيفز في نهائي دورى أبطال أفريقيا والتي حقق فيها المارد الأحمر الفوز بثلاثية نظيفة بالأمس.

وأضاف مهاجم الأهلى، خلال برنامج الكلمة الأخيرة، مع لميس الحديدى، أن الطبيب الذى أجرى عملية الولادة قام بنقل الولادة عبر الفيس تايم مع اللاعب وشاهد نجم الاهلى ولادة ابنه في أول لحظات له في الدنيا .

وكشف محمد شريف أنه فوجئ عبر مكالمة هاتفية من زوجته وهو في المغرب أنها ستولد الطفل خلال اليومين المقبلين وهو ما تحقق بالفعل وجاء شريف قبل مباراة النهائي بـ48 ساعة.

وقال مهاجم المنتخب الوطنى، إنه أطلق اسم "شريف" على مولوده تيمنا باسم والده الذى يعزه ويجله كثيرا.

وتُوج فريق الأهلي بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه، على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بعد الفوز الكاسح بثلاثية دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين السبت، بالمباراة النهائية للبطولة القارية نسخة 2021، والتي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.