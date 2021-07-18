شكرا لقرائتكم خبر عن والد قفشه: "هندبح جمل وعجلين احتفالا بتتويج الأهلى بالعاشرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مجدى قفشه والد اللاعب محمد مجدى قفشه لاعب النادى الأهلى: فرحنا جدا عندما أحرز قفشه هدف الأهلى الثانى فى المباراة النهائية لدورى أبطال أفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، وحسم اللقب العاشر للنادى الأهلى، وتجمع كل الجيران أمام المنزل فرحين بالفوز، وأقاموا احتفالية كبيرة داخل المنزل.

وأضاف خلال تواجد كاميرا برنامج مساء DMC داخل منزل نجم النادى الاهلى محمد مجدى قفشه، اليوم الأحد، والذى تقدمه الإعلامية جاسمين طه زكى على فضائية DMC، أن والدته كانت دائمة الدعاء أثناء المباراة بأن يحرز هدف، وبالفعل أحرز محمد مجدى قفشه الهدف الثانى للأهلى، وبكت فرحا بذلك الهدف، وأن قفشه كان واعدها أنه إذا فاز مع الأهلى بذلك اللقب فسوف يأتى بجمل ليضحى به، وبالفعل "جبنا جمل وعجلين".

ومن جهته قال عم اللاعب محمد مجدى قفشه، أنه كان متوقع بأنه سوف يحرز هدف فى هذه المباراة، و عن حلم والدته بزواج قفشه قال عمه، "الكابتن الخطيب هو اللى هيحدد متى سوف يتزوج قفشه".