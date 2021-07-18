شكرا لقرائتكم خبر عن وادى دجلة يتعادل مع أسوان 2/2 وديًا استعدادا للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق وادي دجلة مع أسوان بهدفين لكل فريق فى المباراة الودية التي جمعت الفريقين اليوم، الأحد، ضمن استعدادات الفريق لاستئناف الدوري الممتاز هذا الموسم، حيث يستأنف الفريقان مبارياتهما بمواجهة الأهلى يومي 29 لأسوان، و2 أغسطس لدجلة.

سجل هدفي دجلة كل من أحمد مجدي، ومحمد هلال العائد لدجلة بعد فترة غياب طويلة للإصابة، وصلت لأربعة أشهر.

مباراة اليوم امام دجلة هي ثالث وديات فريق زهرة الجنوب في معسكر القاهرة، في إطار استعدادات الفريق لمواجهة النادي الأهلي يوم 29 يوليو الجاري، في أول لقاء رسمي لأسوان بعد فترة التوقف، حيث خاض أسوان مباراتين وديتين في ذلك المعسكر، فاز في اللقاء الأول على منتخب الدرجة الثالثة بخماسية مقابل هدف، وخسر في اللقاء الثاني أمام سيراميكا بهدفين مقابل هدف.

ويحتل أسوان المركز الـ 16 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 25 نقطة، حصدها أبناء الجنوب بعد خوض 27 مباراة، حيث فاز أسوان في 6 مباريات وتعادلوا في 7 لقاءات أخرى، وتلقوا الهزيمة في 14 مباراة، وسجل لاعبو أسوان 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 45 هدفاً أخر.

في المقابل، يعيش فريق وادي دجلة حالة من النشوة والتحفز قبل مواجهة الفرق الكبرى في الدوري، ويبرهن على ذلك نتائج الغزلان أمام الفرق الكبيرة هذا الموسم، رغم إهدار العديد من النقط أمام فرق الوسط والقاع.

ويلاقي دجلة أولا الأهلى ثم الاتحاد السكندري ثم الزمالك على الترتيب في النصف الأول من شهر أغسطس المقبل، والفرق الثلاثة تقبع في المربع الذهبي ما يؤكد تطور مستواها الفني وقدرتها على المنافسة.

ويشعر اللاعبون في دجلة ومعظمهم من الشباب أن مثل هذه المباريات تكون شهادة ميلاد النجومية، بدليل أن الفريق رغم وضعيته السيئة هذا الموسم، إلا أنه أفضل الفرق التي حققت نتائج إيجابية أمام الأندية الكبرى هذا الموسم.