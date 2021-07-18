"موسيماني من الممكن أن يذهب لأوروبا".. قائد توتنهام السابق يعلق على تتويج الأهلي بأفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال رامون فيجا قائد فريق توتنهام هوتسبير السابق ولاعب منتخب سويسرا السابق، إنه من الممكن النظر إلى الكرة الأفريقية في الفترة المقبلة وتحديدًا على صعيد المدربين الأفارقة.

وأضاف قائد توتنهام في تصريحات عبر شاشة "الأهلي" في ساعة متأخرة من اليوم الأحد :"على سبيل المثال بيتسو موسيماني لديه الكثير من المواهب، ويمكن النظر إليه في أوروبا".

وعن أفضل لاعبي الأهلي، رد :"هناك لاعبون في الأهلي سيذهبوا إلى أوروبا، هناك لاعبين في الأهلي يمكن متابعتهم".

وأكمل لاعب منتخب سويسرا تصريحاته :"الأهلي يستطيع أن يحقق مركز جيد في مسابقة كأس العالم للأندية، الأهلي سيطر على أفريقيا، والأهلي سيمثل أفريقيا جيدًا في مونديال الأندية".

وكان موسيماني قاد الأهلي للحصول على لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في تاريخ القلعة الحمراء.

موسيماني استطاع أن يحقق لقبه الأفريقي الثاني مع الأهلي والثالث بصورة عامة حيث سبق وأن حقق اللقب القاري في 2016 مع صنداونز.

جدير بالذكر أن فوز الأهلي باللقب الأفريقي جاء على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بنتيجة (3-0) في لقاء أقيم على ملعب "المركب الرياضي بمحمد الخامس".