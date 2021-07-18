محمد شريف يكشف كواليس توقيعه للزمالك قبل الانضمام للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد محمد شريف لاعب النادي الأهلي، أنه سبق ووقع لنادي الزمالك، إلا أن صفقة انضمام محمد عنتر للقلعة البيضاء حولت مساره إلى نادي القلعة الحمراء.

وقال شريف في تصريحات لبرنامج "كلمة أخيرة" عبر قناة "ON E": "كنت قد وقعت لنادي الزمالك وكان هناك مفاوضات، وكان عيني على النادي الاهلي، ولكن عندما علمت أن الاهلي لا يريدني، قلت أن نادي الزمالك كبير ونادي كويس، ومضيت وخلصت كل شيء ولا اعرف ماذا حصل والموضوع توقف".

وأضاف: "الزمالك قال لي أننا سننهي صفقة محمد عنتر من الأسيوطي أولا ثم سننهي صفقة انتقالي، ولم يتحدث شخص معي عن شيء من الزمالك أو وادي دجلة".

وتابع مهاجم الأهلي: "وكيلي تحدث معي بعد ذلك وقال أن الأهلي يريدني، ولعبت أسوء ماتش في حياتي عندما علمت بأن الاهلي يريدني، وكنت حاسس إن أنا "دايخ" في اللقاء، وعندما انتهت المباراة ذهبت ووقعت للأهلي، وفي أقل من يوم الموضوع انتهى".

وأردف: "الزمالك كان ضامن إن الاهلي لا يريدني، لذلك كانوا يريدون حسم صفقة عنتر التي يتنافس فيها مع الأهلي في ذلك الوقت، وكان حسام البدري من يقود الأهلي وقت توقيعي".

واختتم شريف تصريحاته: "والدي عندما علم أن الأهلي يريدني، قال أنا لن أكدب عليك، لأن الاهلي الأكبر في أفريقيا وسيضيف لي الكثير مع أنه زملكاوي، ولا اقصد أي شيء بالنسبة لنادي الزمالك هو نادي كبير وبعض جماهيره تحبني، والآن والدي أصبح أهلاوي".