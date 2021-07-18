محمد شريف: طريقة لعبي مناسبة لموسيماني.. وطولان ساهم في تغيير مركزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد محمد شريف لاعب النادي الأهلي، أن طريقة لعبه مناسبة لبيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء، مشيراً إلى أنه لم يحصل على لقب هداف الدوري بعد.

وقال شريف في تصريحات لبرنامج "كلمة أخيرة" عبر قناة "ON E": "الاعلام كان مصدر أن الاهلي أخذ البطولة، ولكن كنا مهتمين بالمباراة جدا، واخذنا عهد أن نبدأ المباراة ونحن في كامل تركيزنا، واستغللنا الطرد الذي حدث في المباراة لفريق كايزر تشيفز".

وأضاف: "موسيماني قال أننا يجب أن نسرع الرتم بين شوطي اللقاء، وفي كرة الهدف، رأيت ان المدافع كان سرحان، وأكرم توفيق لعب الكرة في توقيت جيد، واذا تأخر كان من الممكن أن أكون في حالة تسلل، ولمحت الحارس يخرج من المرمى لذلك لعبتها بسرعة، واتخذ قراراتي حسب الموقف، وندرس جميع الفرق وهذا من عوامل النجاح، وبالنسبة لي، أحسست أن الهدف الأول سيساعد الفريق ويعطي ثقة للفريق".

وتابع: "محمود الخطيب قيمة كبيرة وانسان محترم ومعنا دائما في جميع المباريات الكبيرة ووشه حلو علينا، لم اتفرج عليه عندما كان لاعبا، ولكن السيرة دائما موجودة واسمع عنه من والدي".

وأكمل شريف: "الموهبة من عند ربنا، ولكن انت من تنميها، أنا أصلا أشول ولكن الناس غير مقتنعة بذلك، وكنت العب كظهير أيسر عندما كنت صغيراً".

وواصل: "انتقلت من وادي دجلة للأهلي وانا العب كجناح، ولكن عندما انتقلت على سبيل الاعارة لإنبي، قرر حلمي طولان تغيير مركزي لمهاجم، وأول مباراة كانت أمام الزمالك وسجلت هدف في الدقيقة ٩٠، وحصلت على ثاني هداف الدوري في هذا الموسم مع انبي خلف عبدالله السعيد بفارق ٣ اهداف".

واختتم شريف تصريحاته: "عند عودتي للفريق، موسيماني عقد جلسة معي وأبلغني بأنه تابعني ويحب طريقة لعبي، وطريقة لعبي مناسبة لموسيماني، اللعب في الاهلي اصعب، ولَم أحصل بعد على لقب هداف".