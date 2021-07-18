محمود عاشور: أتمنى اختياري لنهائي الأولمبياد.. والفيديو كان سيصحح أخطاء مباراة الزمالك 2015

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

صرح محمود عاشور الحكم المصري الدولي الذي سيتواجد في أولمبياد طوكيو 2020 كحكم فيديو مساعد، بأنه يتمنى إدارة نهائي مسابقة كرة القدم، موضحًا أنه لو اختار مباراة يتمنى تواجد الـVAR فيها لاختار لقاء الزمالك وانبي في الدوري عام 2015.

وقال عاشور في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "بالطبع أنا أتمنى أن يتأهل المنتخب المصري لمباراة الميدالية الذهبية في الأولمبياد، لكني كحكم بالطبع أحلم بإدارة المباراة إذا لم يصل منتخبنا لهذه المرحلة".

وتحدث عاشور عن أهمية الـVAR بالنسبة لكرة القدم، مؤكدًا أنه يضيف الكثير للتحكيم في العصر الحالي.

وتابع عاشور، موضحًا رأيه في المباراة التي تمنى لو تواجد بها الـVAR، قائلًا: "لو تواجد الـVAR في أوقات سابقة كنت أتمنى وجوده في مباراتي عام 2015 بين الزمالك وإنبي لأنها شهدت أخطاء كثيرة، وبالنسبة لزملائي في مباراة الزمالك والمقاصة التي شهدت لعبة لمسة اليد لأحمد سامي".

وأدار محمود عاشور خلال الموسم الحالي 12 مباراة في الدوري، وأشهر 27 بطاقة صفراء وطرد لاعبين اثنين، واحتسب 11 ركلة جزاء.