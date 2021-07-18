نائب الأهلي: ليس لدينا مشكلة مع الزمالك.. لكن عليهم مراجعة منصاتهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عدم وجود ما أسماه بـ"المشكلة الواضحة" مع لجنة إدارة الزمالك الحالية برئاسة حسين لبيب.

وأشار فاروق في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أن قنوات ومنصات الأندية ترغب في الانتشار بين الجماهير قدر الإمكان، رافضًا أن يكون هذا التوسع بالإساءة لأطراف أخرى.

وقال فاروق: "ليس لدينا مشكلة واضحة مع إدارة الزمالك، أن يكون هناك احترام وتقدير بين الطرفين فهو أمر يخدم مصر، لكن وجود تهجم من أطراف في قنوات أو عبر منصات أخرى يؤدي بدوره إلى توتر العلاقة بين الجماهير".

وأكمل: "الزمالك قدم التهنئة للأهلي بالأمس بعد المباراة مباشرةً وكنا وقتها في الطريق إلى المطار، ونحن نثمن الأمر كثيرًا، وفور ما حدث عبر صفحة قناة الأهلي تواصلنا مع الشركة المسؤولة عن إدارة الصفحة وتم إتخاذ كل الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة".

وأضاف: "بالتأكيد كل قناة تريد الانتشار بين الجماهير بشكل كبير، لكن يجب أن يكون ذلك وفقًا لاحترام الآخر، نحن نبني قاعدتنا عن طريق تعريف الجماهير بأنديتهم تاريخها وليس بالتعصب".

واختتم: "نرفض أي أساءة لإدارة الزمالك، ولكن أيضًا يجب أن تقوم إدارة القلعة البيضاء بمراجعة بعض الأمور التي تحدث عبر منصاتها، على الجميع أن يترفع لتكون كل الأمور بصورة أفضل".