العامري فاروق: الأهلي يهدف لكسر رقم ريال مدريد.. ولم أسمع بخلافي مع الخطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أن ما يتردد عن وجود خلافات بينه وبين محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، لا أساس له من الصحة.

وأشار فاروق في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أن النادي الأهلي يستعد حاليًا لست بطولات يرغب الفريق في تحقيقها، لافتُا إلى رغبة كل من داخل القلعة الحمراء في كسر رقم ريال مدريد الإسباني فيما يخص عدد الألقاب.

وقال فاروق: "لأول مرة أسمع عن خلافاتي مع الخطيب، الوضع القائم ان علاقتي معه ومجلس إدارة الأهلي بالكامل كلها ود واحترام كبير ولكل منا ملف يتعامل معه وأنا استغرب السؤال لكني اجيبه احترامًا للسؤال فقط"

وأكمل: "تم صرف مكافآت للاعبي الأهلي بعد الفوز بدوري أبطال أفريقيا، صرفنا بالفعل حافز الانتصار وكذلك سيكون هناك مكافئة أخرى، وكل ذلك وفقًا للائحة".

وأضاف: "نستعد لست بطولات، أولهم كأس العالم للأندية، وكذلك الدوري المصري وكأس مصر، نحن لا نستعد لبطولة واحدة فقط، لكننا نريد المنافسة للتتويج بكل المسابقات".

وأردف: "نريد التتويج باللقب القاري رقم 11 وأيضًا 12، نرغب في كسر رقم ريال مدريد، نعمل على أن نكون في الصدارة سواء داخل مصر وأفريقيا وأيضًا على المستوى العالمي".

واختتم: "ندرس ملف التعاقدات الجديدة في الأهلي وسيتم الإعلان عن كل شيء في المواعيد المحددة وعن طريق المسؤولين عن هذا الملف".