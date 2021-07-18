الأهلي يكشف.. طموح المونديال.. دور الخطيب وأزمة موسيماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي، عن طموح ناديه في بطولة كأس العالم للأندية المقبلة بعد الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا مؤخرًا.

وكان الأهلي تفوق على فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بعد الفوز عليه بثلاثة أهداف دون رد في لقاء أقيم على ملعب "المركب الرياضي محمد الخامس".

وقال الدرندلي في تصريحات عبر شاشة "صدى البلد" مساء الأحد :"محمود الخطيب لم يبتسم طوال فترة المعسكر، كان يوجد حالة تركيز داخل المعسكر قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا".

وأضاف :"من قال أن فريق كايزر تشيفز ضعيف، هذه المباراة نلعبها ولا نضمن الفوز، فالنهائي من مباراة واحدة وكان من الممكن أن يخطف الخصم هدفًا".

وعن طموح ناديه في بطولة كأس العالم للأندية، رد :"حصلنا على المركز الثالث في النسخة الماضية، ونطمح للحصول على مركز أفضل في النسخة المقبلة سواء المركز الأول أو الثاني".

وكشف الدرندلي خلال تصريحاته عن واقعة مع نادي صنداونز خلال تواجد البعثة في السودان لمواجهة المريخ في دور المجموعات.

وأنهى :"خلال تواجدنا في السودان افتعل نادي صنداونز مشكلة كبيرة".

وكان موسيماني قاد فريق صنداونز قبل أن يقرر المدير الفني الجنوب أفريقي ترك الفريق والانتقال لمصر من أجل قيادة الأهلي.

جدير بالذكر أن موسيماني حقق لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه بعد الفوز مع صنداونز باللقب القاري في نسخة (2016) والفوز باللقب مع الأهلي في آخر نسختين.