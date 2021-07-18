موعد مباراة الاهلي والبنك الاهلي في الجولة 25 من الدوري المصري والقنوات الناقلة

يقدم لكم موقع الخليج 365 موعد مباراة الاهلي والبنك الاهلي في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة لها، وذلك ضمن مؤجلات الجولة الـ25 من المسابقة.

يخوض الاهلي أولي مبارياته في الدوري المصري بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي وللمرة العاشرة في تاريخه بعدما أكتسح فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية.

ويستضيف الاهلي نظيره البنك الاهلي على ستاد السلام في القاهرة يوم الخميس المقبل الموافق 22 يوليو 2021، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، 17:00 بتوقيت جرينتش.

وتنقل مباراة الاهلي والبنك الاهلي في الدوري المصري على قناة أن تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المحلي، كما ينقل لكم موقع الخليج 365 أحداث المباراة كتابياً.

كان الاهلي قد حقق فوزاً كبيراً في آخر مبارياته بمسابقة الدوري المصري أمام مصر المقاصة بأربعة أهداف لهدف، وأصبح رصيده 51 نقطة فى المركز الثانى بفارق 10 نقاط عن الزمالك المتصدر ومتبقي له 4 مباريات أقل.

على الجانب الآخر يأمل البنك الأهلي في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الاهلي للهروب من مراكز الهبوط، حيث يحتل المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن نادي أسوان صاحب المركز السادس عشر.

يذكر ان لقاء الإياب بين الاهلي والبنك الاهلي في الدوري المصري الممتاز قد انتهى بالتعادل السلبي، والذي أقيم يوم 17 يناير 2021 على ملعب المكس بالاسكندرية.