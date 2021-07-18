تعرف على جدول مواعيد مباريات برشلونة التحضيرية لموسم 2022/2021 بقيادة المدرب الهولندي “رونالد كومان” خلال معسكر الفريق المقام في مقر النادي على ملعب “يوهان كرويف” المخصص لتدريبات النادي الكتالوني.

يفتتح برشلومة مبارياته الودية يوم الاربعاء المقبل الموافق 21 يوليو 2021 عندما يستقبل فريق ناستيك تاراجونا الاسباني المنافس في دوري الدرجة الثانية الاسباني، وينطلق اللقاء في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، 17:00 بتوقيت جرينتش.

وسيخوض برشلونة ثاني مبارياته الودية يوم السبت الموافق 24 يوليو 2021 على ملعب يوهان كرويف أمام نظيره الاسباني جيرونا، وينطلق اللقاء في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، 17:00 بتوقيت جرينتش.

ثم يرحل بعدها فريق برشلونة الى ألمانيا لخوض معسكرا تدريبياً في الفترة من 28 يوليو حتي 2 أغسطس 2021، ومن المقرر أن يواجه فريق شتوتجارت يوم السبت الموافق 31 يوليو، وينطلق اللقاء في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، 16:00 بتوقيت جرينتش.

ومن المقرر ان تذاع مباريات برشلونة الودية على القناة الرسمية للنادي والتي ستنشر ملخص كامل عقب انتهاء كل مباراة على قناة برشلونة على يوتيوب.

جدير بالذكر ان رفاق النجم الارجنتيني ليونيل ميسي لم يحققوا الموسم الماضي إلا بطولة كأس الملك وأنهوا الدوري الاسباني (لاليجا) في المركز الثالث، وودع العملاق الكتالوني دوري أبطال أوروبا من دور 16 على يد الفريق الفرنسي باريس سان جيرمان.

وستبدأ منافسات الدوري الإسباني موسم 2021-22 يوم الجمعة الموافق 13 أغسطس 2021، أما دوري أبطال أوروبا سوف ينطلق في 14 سبتمبر 2021.

جدول مواعيد مباريات برشلونة التحضيرية لموسم 2022/2021

المباراة الأولي يوم الاربعاء 21-7-2021 – برشلونة – ناستيك تاراجونا

المباراة الثاني يوم السبت 24-7-2021 – برشلونة – جيرونا

المباراة الثالثة يوم 31-7-2021 – شتوتجارت – برشلونة