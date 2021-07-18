قناة اون تايم سبورت تعلن بث مباراة جالطة سراي وايندهوفن في دوري ابطال اوروبا

اعلنت قناة اون تايم سبورت المصرية بث مباراة جالطة سراي وايندهوفن في ذهاب الدور التأهيلي الثاني بدوري ابطال اوروبا موسم 2022/2021، في نقل مباشر مصحوب بستوديو تحليلي خاص للتعليق على أداء وخطط الفريقين.

وانطلقت الأدوار التأهيلية إلى دور مجموعات دوري أبطال أوروبا موسم 2022/2021 يوم 22 يونيو الماضي، خلال بطولة كأس أمم أوروبا 2020 التي انتهت بتتويج إيطاليا على حساب إنجلترا في نهائي ويمبلي 11 يوليو الماضي.

وتقام 6 مباريات يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو الجاري في ذهاب الدور التأهيلي الثاني، على أن تقام يوم الاربعاء 21 يوليو 7 مباريات ستكون أبرزها بين ايندهوفن الهولندي وجالطة سراي التركي على ملعب الأول فيليبس ستاديون الذي يتسع ل35 الف متفرج.

وقال الحساب الرسمي لـ قناة اون تايم سبورت بموقع تويتر مساء اليوم الاحد «عودة متعة الكرة الأوروبية، لأول مرة على شاشات أون تايم سبورت، مباراة جالطة سراي وايندهوفن بالدور التمهيدي من دوري ابطال اوروبا، الاربعاء 21 يوليو، التاسعة مساءً (بتوقيت القاهرة) كونوا على الموعد».

وفي العادة، لا تحصل قناة بي إن سبورتس – الناقل الحصري لدوري ابطال اوروبا في الشرق الأوسط – على حقوق بث مباريات الأدوار التأهيلية الأولى من البطولة بسبب ضعف جماهيرية تلك المباريات.

وسيحل ايندهوفن ضيفًا على جالطة سراي في لقاء الإياب يوم الاربعاء الموافق 28 يوليو الجاري، أي بعد أسبوع واحد من مباراة الذهاب في هولندا.

وستحظى مباراة جالطة سراي وايندهوفن بمتابعة مميزة من جانب جمهور الكرة المصرية بسبب تواجد هداف الزمالك السابق مصطفى محمد بين صفوف جالطة سراي.