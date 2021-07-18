بعد العاشرة.. جماهير الأهلي تحتفي بالخطيب وتدشن هاشتاج #شكرا_بيبو.. ويتصدر تويتر

الشارقة - اميمة ياسر -

دشنت جماهير النادي الأهلي هاشتاج #شكرا_بيبو ليتصدر موقع "تويتر" للتدوينات القصيرة.

وجاء الهاشتاج تقديراً لمجهودات وإنجازات رئيس النادي الأهلي، الكابتن محمود الخطيب، والتي كان آخرها التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا مساء أمس السبت على حساب فريق كايزر تشيفز بعد الفوز بثلاثية نظيفة.

وأشادت جماهير الأهلي بجهود الخطيب في بناء فريق قوي قادر على حصد البطولات سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي، والتمثيل المشرف على المستوى العالمي آخرها المشاركة في كأس العالم للأندية والفوز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.

كما أشادت جماهير القلعة الحمراء بمساندة الخطيب لجميع فرق النادي في مختلف الألعاب على الرغم من ظروف مرضه، حرصاً منه على التتويج بالبطولات ورفع إسم النادي الأهلي عالياً.

وكان الأهلي قد توّج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه، والثانية على التوالي، بعد الفوز على فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، بثلاثية نظيفة، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمملكة المغربية.