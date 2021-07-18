شكرا لقرائتكم خبر عن بيتسو موسيمانى أكثر مدرب أفريقي حصدا لدورى الأبطال بـ3 ألقاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الحساب الرسمي لبطولة دورى أبطال أفريقيا التابع للاتحاد الأفريقي أن بيتسو موسيمانى أصبح أكثر مدرب أفريقي حصداً للبطولة بعد الفوز على كايزر تشيفز بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما أمس على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وحقق الأهلى فوزا كبيرا على كايزر تشيفز بثلاثية نظيفة جاءت عن طريق محمد شريف حينما تلقى تمريرة سحرية من أكرم توفيق في الدقيقة 52، ومحمد مجدي أفشة بعد جملة فنية مع طاهر ومحمد شريف أنهاها المايسترو في شباك كايزر تشيفز فى الدقيقة 61، وعمرو السولية الذى تلقى تمريرة فنية بالكعب من شريف وضعها في الزاوية المستحيلة لحارس الفريق الجنوب أفريقي في الدقيقة 74 من زمن المباراة.

ونشر الحساب الرسمي لدورى أبطال أفريقيا على "تويتر" صورة لموسيمانى وعلق عليها قائلا: "أصبح بيتسو موسيماني أول مدربٍ أفريقي يُحقق دوري أبطال أفريقيا 3 مرات".

وقاد موسيماني الأهلي للتتويج بدوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني تواليا، ليُصبح ثاني مدرب يظفر بالكأس القارية فى عامين متتاليين بصحبة الشياطين الحمر، بعد البرتغالي مانويل جوزيه (2005، 2006).

وأصبح موسيماني المدرب الأكثر فوزا ببطولات الأندية داخل القارة السمراء، برصيد 5 ألقاب، وبالمناصفة مع التونسي المُخضرم فوزي البنزرتي.

وتمكن الأهلي من حصد لقب دوري الأبطال في نسختين متتاليتين ثلاث مرات، الأولى عامي 2005 و2006، وعاد ليكرر نفس الإنجاز في2012 و 2013، وأخير نسختى 2020 و2021، وعلى مدار 13 نهائيا سابقا، كما نجح الأهلي في تسجيل 35 هدفا واستقبلت شباكه 18 هدفا.

وأصبح كايزر تشيفز الضحية رقم 11 للأهلى في النهائي الأفريقي، حيث التقى الأهلي بـ11 فريقا في نهائي دوري الأبطال على مدار13 نهائيا وهي فرق « كوتوكو الغاني «مرتين»ــ الهلال السوداني - صن داونز الجنوب إفريقي ــ النجم الساحلي التونسي «مرتين»ــ الصفاقسي التونسي ــ القطن الكاميروني ــ الترجي التونسي «مرتين» ــ أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي ــ الوداد المغربي ــ الزمالك مصر، كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.