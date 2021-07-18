بعد سباب جماهير الأهلي له احتفالا بالعاشرة.. أول رد فعل من شيكابالا

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

رد محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على على سباب جمهور الأهلي له بطريقته الخاصة.

ونشر شيكابالا عبر حساباته الرسمية على «تويتر» و«إنستجرام»، وفيس بوك صورته وهو يقود تشجيع جماهير الزمالك خلال إحدى المباريات.

وانتشرت فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيها مجموعة من جماهير القلعة الحمراء وهي تحتفل بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا أمس في أحد الشوارع، وتوجه هتافات وسباب ضد نادي الزمالك وقائده شيكابالا.

وحصد الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة، عقب الفوز على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي 3-0، في المباراة النهائية، السبت، على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالمغرب.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه، ليرفع رصيده إلى 23 لقبا قاريا، معززا تواجده في المركز الثاني في قائمة الأكثر تتويجا بالألقاب القارية على مستوى العالم، خلف ريال مدريد المتصدر بـ 26 لقبا.

وشهدت الساعات الماضية ثلاثة بيانات، أشعلت الصراع بين الأهلي والزمالك، عقب تتويج الفريق الأحمر، ببطولة دوري أبطال أفريقيا، للمرة العاشرة في تاريخه والثانية على التوالي، بعد تخطى كايزر شيفز، بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس السبت بالمغرب.

البيان الأول.. الزمالك يهنئ الأهلي بالتتويج الافريقي

وبدأ صراع البيانات بين القطبين، بعدما تقدمت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، التهنئة لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، والجهاز الفني، واللاعبين، عقب فوز المارد الأحمر على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في نهائي بطولة دوري الأبطال الأفريقي، الذي أقيم على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب، والحصول على كأس البطولة في النسخة التي تحمل رقم 57 في تاريخ البطولة، الأمر الذي قوبل بالسخرية من الحساب الرسمي لقناة الأهلي، الذي كتب «ننتظركم البطولة القادمة من أجل إعادة لقاء العام الماضي».

البيان الثاني.. الزمالك يسحب تهنئته للأهلي

وأعلن نادي الزمالك، في بيان ثان له، سحب تهنئته للأهلي اعتراضا على ما أسماه بـ «عدم مهنية صفحات الأهلي الرسمية في تناول خبر التهنئة»، قائلا: «بدلا من الهدف الأسمى وهو نشر الروح الرياضية ونبذ التعصب، قوبلت بكل أسف من الطرف الآخر بالسخرية والتهكم وعلى الصفحات الرسمية».

كذلك رفضت اللجنة المكلفة بإدارة النادي، تطاول قطاع من الجماهير على نادي الزمالك وقائد الفريق الأول لكرة القدم، محمود عبدالرازق شيكابالا، مما يزيد من حالة الاحتقان عند جماهير الزمالك العظيمة في كل مكان وعليه فقد تقرر سحب التهنئة.

البيان الثالث.. قناة الأهلي تعتذر للزمالك

من جانبها، تقدمت قناة النادي الأهلي باعتذار رسمي لمجلس إدارة نادي الزمالك، حيث كتبت في بيان عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تتقدم إدارة مواقع التواصل الاجتماعي، بقناة الأهلي، باعتذار واجب، لمجلس إدارة نادي الزمالك الذي قدم بكل حب واحترام التهنئة بفوز الأهلي بلقبه الأفريقي العاشر».

وأضاف: «وقام أحد العاملين بقطاع السوشيال ميديا بكتابة تعليق لا يليق، وبناء عليه قررت الإدارة إيقافه عن العمل وتحويله للتحقيق، تمهيداً لفصله».

وأتم: «وتؤكد الإدارة على فردية الحدث، ونأسف على حدوثه، وتكرر وتشدد على تقديرها واحترامها لمجلس إدارة نادي الزمالك ورموزه، والالتزام بالاحترام المتبادل، واتخاذ اللازم تجاه الواقعة المذكورة».

وفي سياق متصل، تبادل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، والكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك الأتصالات الإيجابية والتي جاءت جميعها رافضًة لكل التصرفات التي تصدر من هنا أو هناك لتنال من العلاقة التاريخية التي تربط بين قطبي الرياضة المصرية، وذلك في إطار الحرص الكامل على الروابط الأخوية بين أطراف المنظومة الرياضية وجهود الدولة التي تهدف إلى المزيد من التكاتف لخدمة المصلحة العليا للوطن.

وقام صبحي، بتهنئة النادي الأهلي ومجلس إدارته بمناسبة الفوز بدوري أبطال افريقيا. مؤكدا على حرصه الشديد على وحدة الصف والتعاون بين كل المؤسسات الرياضية، وأنه لابد من دعم الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في كل الأتجاهات والتي تخوض تحديات صعبة خلال هذه المرحلة، مشيرا الي أن قطبي الكرة المصرية يقع عليهما العبء الأكبر للمساهمة في الطفرة الرياضية تماشيًا مع التطور الكبير الذي يسود المجالات المختلفة في البلاد.

ومن جانبه عبر الكابتن محمود الخطيب عن تقديره لجهود الدولة ومساندتها للمؤسسات الرياضية خاصة الأندية التي تمثل مصر في المحافل الخارجية.

وثمن رئيس الأهلي تهنئة الكابتن حسين لبيب ومجلس إدارته للأهلي وجماهيره بمناسبة الفوز بدوري أبطال افريقيا مؤكدًا على تقديره الكامل لهذه المبادرة الطيبة في ظل الروح التي تسود بين القطبين لاسيما وأنه يرفض أي تصرفات تعكر صفو هذه العلاقة بل ويأمل في المزيد من التعاون بين كافة الأندية الشقيقة.

وفي المقابل أكد الكابتن حسين لبيب على تقديره للأتصالات التي جرت مع الدكتور أشرف صبحي والكابتن محمود الخطيب لتوضيح بعض وجهات النظر بخصوص ما تناولته بعض مواقع التواصل الأجتماعي مؤخرًا والتأكيد على التقدير الكبير من جانب النادي الأهلي لشقيقه نادي الزمالك وتثمين التهنئة التي تلقاها بالفوز بالبطولة الأفريقية وحرصه الشديد على العلاقة الطيبة بين الناديين.

وأشار الكابتن حسين لبيب إلى أن كل إنجاز يحققه أي نادي مصري يصب في مصلحة الرياضة المصرية وأن نادي الزمالك يعتز بعلاقاته بكافة الأندية بل ويتطلع للمزيد من التعاون والتقارب بما يخدم مصلحة المنتخبات الوطنية في كل اللعبات الرياضية.