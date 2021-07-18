رالي إستونيا: روفانبيرا يحرز المركز الأول

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





تارتو (إستونيا): أصبح الفنلندي كاله روفانبيرا أصغر سائق مُتوّج في بطولة العالم للراليات عندما أحرز الأحد المركز الأول في رالي إستونيا، المرحلة السابعة لهذا الموسم، محققاً أول فوز في "دبليو آر سي" عن 20 عاما وتسعة اشهر و17 يوما.

بعدما كان، من بين أرقام قياسية أخرى، أصغر سائق يصعد إلى منصة التتويج في السويد العام الماضي (المركز الثالث)، محا روفانبيرا إنجاز سائق فنلندي آخر هو الآن رئيسه في فريق تويوتا ياري ماتي لاتفالا الذي كان يبلغ من العمر 22 عامًا عندما فاز بسباقه الأول في بطولة العالم للراليات وتحديداً رالي السويد عام 2008.

وفرض روفانبيرا، نجل هاري الفائز برالي السويد عام 2001 مع بيجو بعد أشهر معدودة على ولادة كاله في الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2000، سيطرته على سباق إستونيا منذ الخميس عندما أحرز المركز الأول في المرحلة الأولى من المراحل الـ24 الخاصة، قبل أن ينهيه في الصدارة بزمن 2:51:29.1 ساعة، متقدما على سائقي هيونداي الأيرلندي كريغ برين (بفارق 59.9 ثانية) والبلجيكي تييري نوفيل (بفارق 1:12.4 دقيقة).

موسم صعب

وقال روفانبيرا الذي يسكن في إستونيا، لموقع بطولة العالم للراليات على الإنترنت: "لقد كان موسمًا صعبًا ومن الرائع حقًا الحصول على الفوز هنا في إستونيا. لقد كان راليًا تقريبًا على أرضي وكان الكثير من المشجعين هنا يدعمونني".

وأضاف "لقد كان موسما طويلا حتى الآن ولم يسفر عن نتائج جيدة، لكننا أثبتنا أن الوتيرة موجودة وهو أمر جيد".

وجاء بطل العالم سبع مرات الفرنسي سيباستيان أوجييه (تويوتا) في المركز الرابع بفارق دقيقة و24 ثانية أمام أول مطارديه في الترتيب العام البريطاني إلفين إيفانز (تويوتا) الذي حل خامسا بفارق 2:07.1 دقيقة.

ورفع أوجييه الفارق بينه وبين إيفانز من 34 نقطة إلى 37، فيما بقي نوفيل ثالثا بفارق 52 نقطة، وصعد روفانبيرا الى المركز الرابع بفارق 66 نقطة.

ترتيب الخمسة الأوائل في رالي إستونيا:

1 الفنلندي كاله روفانبيرا (تويوتا) 2:51:29.1 ساعة

2 البريطاني غريغ برين (هيونداي) بفارق 59.9 ثانية

3 البلجيكي تييري نوفيل (هيونداي) بفارق 1:12.4 دقائق

4 الفرنسي سيباستيان أوجييه (تويوتا) بفارق 1:24 د

5 الويلزي إلفين إيفانز (تويوتا) بفارق 2:07.1 د

ترتيب بطولة العالم للسائقين:

1 الفرنسي سيباستيان أوجييه (تويوتا) 148 نقطة

2 الويلزي إلفين إيفانز (تويوتا) 111

3 البلجيكي تييري نوفيل (هيونداي) 96

4 الفنلندي كاله روفانبيرا (تويوتا) 82

5 الاستوني أوت تاناك (هيونداي) 74

ترتيب بطولة العالم للصانعين:

1- تويوتا 315 نقطة

2- هيونداي 256

3- أم-سبورت فورد 125