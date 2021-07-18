شكرا لقرائتكم خبر عن شريف وأفشة يعادلان رقم مروان محسن في إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل رصيد أهداف الثنائي محمد شريف ومحمد مجدي أفشة، لاعبي الأهلي، في دوري الأبطال، إلى 6 أهداف مع القلعة الحمراء، بعدما سجل كل منهما هدفا في مباراة الأهلي وكايزر تشيفز، أمس السبت، في نهائي دورى الأبطال الأفريقي.

وعادل اللاعبان أفشة وشريف رقم مروان محسن، مهاجم الأهلي، حيث بات الثلاثي يملكون 6 أهداف لكل منهم في دوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر تريكة قائمة هدافي الأهلي في دورى الأبطال برصيد 31 هدفا، ويأتي رئيس الأهلى الحالي ثانيا برصيد 27 هدفا، ثم متعب في المركز الثالث برصيد 24 هدفا.

وسجل أفشة 6 أهداف في 21 مباراة، بينما سجلها شريف في 15 مباراة فقط، أما مروان محسن فسجل أهدافه الستة في 26 لقاء، ويعادلهم في نفس الرصيد التهديفي جونيور أجايي لكن في 45 مباراة.

وتُوج فريق الأهلي بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه، على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي الذى تأهل لأول مرة فى تاريخه، بعد الفوز الكاسح بثلاثية دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين السبت، بالمباراة النهائية للبطولة القارية نسخة 2021، والتي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.