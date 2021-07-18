شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف: روح الأهلى سبب البطولات وطموحات جمهوره بلا حدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد يوسف، المدير الفنى الأسبق للأهلى، أن روح لاعبى المارد الأحمر هى السبب الرئيسى فى البطولات، لافتا إلى أنه كان واثقاً من فوز أبناء التتش على كايزر تشيفز الجنوب أفريقى رغم صعوبة اللقاء فى الشوط الأول.

وأضاف يوسف فى تصريحات لبرنامج "60 دقيقة" مع الإعلامية شيما صابر على قناة أون سبورت 2، أن ميزة لاعبى الأهلى الترابط والحب المتواجد بينهم، مؤكداً أن ذلك يحقق الاستقرار لاسيما أن النجاح لن يتوقف على الفنيات فقط ولكن يمتد إلى العلاقة الطيبة بين اللاعبين وبعضهما.

وأشار المدير الفنى الأسبق للأهلى إلى أن جمهور المارد الأحمر يمتاز بالطموح ويبحث دائما عن الفوز، وكلما تخطى مرحلة يبحث عن التى تليها، موضحا أن طرد لاعب كايزر تشيفز كانت سببا فى تحول المباراة وتتويج الأحمر باللقب العاشر فى تاريخه.

تُوج فريق الأهلى بدورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه، على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بعد الفوز الكاسح بثلاثية دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين اليوم، السبت، بالمباراة النهائية للبطولة القارية نسخة 2021، والتى أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء فى المغرب.

سجل ثلاثية الأهلى كل من: محمد شريف حينما تلقى تمريرة سحرية من أكرم توفيق فى الدقيقة 52، ومحمد مجدى أفشة بعد جملة فنية مع طاهر ومحمد شريف أنهاها المايسترو فى شباك كايزر تشيفز فى الدقيقة 61، وعمرو السولية الذى تلقى تمريرة فنية بالكعب من شريف وضعها فى الزاوية المستحيلة لحارس الفريق الجنوب أفريقى فى الدقيقة 74 من زمن المباراة.

ونجح الأهلى فى بلوغ نهائى البطولة في14 نسخة مسجلا رقما قياسيا لم يحققه أى فريق إفريقى من قبل، وتمكن من حصد اللقب الغالى فى 10 مناسبات، وهو رقم قياسى غير مسبوق أيضا.

وتمكن الأهلى من حصد لقب دورى الأبطال فى نسختين متتاليتين ثلاث مرات، الأولى عامى 2005 و2006، وعاد ليكرر نفس الإنجاز فى 2012 و2013، وأخير نسختى 2020 و2021، وعلى مدار 13 نهائيا سابقا، كما نجح الأهلى فى تسجيل 35 هدفا واستقبلت شباكه 18 هدفا.

وأصبح كايزر تشيفز الضحية رقم 11 للأهلى فى النهائى الأفريقي، حيث التقى الأهلى بـ11 فريقا فى نهائى دورى الأبطال على مدار13 نهائيا وهى فرق «كوتوكو الغانى «مرتين»ــ الهلال السودانى - صن داونز الجنوب إفريقى ــ النجم الساحلى التونسى «مرتين»ــ الصفاقسى التونسى ــ القطن الكاميرونى ــ الترجى التونسى «مرتين» ــ أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقى ــ الوداد المغربى ــ الزمالك مصر، كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.