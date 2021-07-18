شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف موقف إصابتى شيكابالا وروقا.. وبرنامج خاص لـ"بن شرقى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة الفرنسى كارتيرون، برنامجًا بدنيًا خاصًا لكل من أشرف بن شرقى وحازم إمام وسيف الدين الجزيرى ومحمود علاء وحميد أحداد وعدد من اللاعبين الناشئين، فيما تولى البرتغال فيرناندو مدرب الأحمال وأحمد عصمت مساعد مدرل الأحمال الإشراف على تنفيذ البرنامج البدنى للاعبين.

وكشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، عن شكوى محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق من آلام فى العضلة الأمامية، موضحًا أن الجهاز الطبى فضل عدم استكماله التدريب مساء اليوم الأحد، حيث خضع لتدريبات علاجية، مضيفًا أن محمد أشرف روقا لاعب وسط الفريق يشكو من آلام فى وتر صابونة الركبة ولم يستكمل المران، حيث خضع لجلسة علاجية.

ويستعد الزمالك لخوض مباراته أمام غزل المحلة، المقرر إقامتها يوم الثالث من شهر أغسطس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، حيث من المقرر، أن يخوض الزمالك تدريبه حتى غد الإثنين، على ملعب الترسانة قبل أن يحصل اللاعبون على راحة يوم الثلاثاء المقبل، وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك، على أن ينتظم الفريق فى معسكر مغلق ابتداء من يوم الأربعاء المقبل بالإسكندرية.

وواصل الزمالك، تدريباته اليوم، الأحد، حيث أدى لاعبى الفريق الأبيض تدريبات بدنية وإطالات بمقر النادى قبل التوجه لنادى الترسانة لخوض التدريبات على ملعب الشواكيش مساء اليوم، استعدادًا لمباراة غزل المحلة، فيما شهد مران الزمالك انتظام المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى التدريبات وذلك بعدما عاد اللاعب إلى القاهرة أمس قادمًا من بلاده بعد انتهاء فترة الإجازة، كما أدى اللاعبين أدى تدريبات خفيفة بالكرة خلال المران مساء اليوم الأحد على ملعب حسن الشاذلى بنادى الترسانة.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريبه حتى غد الإثنين، على ملعب الترسانة قبل أن يحصل اللاعبون على راحة يوم الثلاثاء المقبل، وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك، على أن ينتظم الفريق فى معسكر مغلق ابتداء من يوم الأربعاء المقبل بالإسكندرية.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز فى مباراته المقبلة على غزل المحلة لمواصلة انتصاراته فى مسابقة الدورى الممتاز، بالفوز على غزل المحلة فى المباراة المقبلة، لاستمرار تصدره جدول ترتيب المسابقة، بعدما احتل المركز الأول برصيد 61 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 18 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات، وهُزم فى مباراتين فيما سجل لاعبوه 48 هدفًا واستقبلت شباكه 18 هدفًا، لذا حرص المدرب الفرنسى على تحفيز لاعبيه على ضرورة الاستعداد جيدًا لتلك المواجهة خاصة بعدما استأنف الفريق تدريباته مساء الجمعة، على ملعب الراحل حسن الشاذلى بقلعة الشواكيش، نظرًا لإجراء عمليات الصيانة فى ملعب نادى الزمالك، بعدما حصل اللاعبين على راحة استمرت لمدة 11 يومًا.