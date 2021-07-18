شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء يهزم عبد الله جمعة فى لعبة التحدى بالجيمانزيوم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى محمود علاء، مدافع الزمالك، مع زميله عبد الله جمعة، الظهير الأيسر بالنادى الأبيض، لعبة تحدى بالكرة، فى صالة الجيمانزيوم، بمقر قلعة ميت عقبة، وتغلب علاء على جمعة، ووسط مداعبة من الثنائى، فى اللعبة التى خاضها اللاعبين قبل خوض مران الفريق اليوم، الذى أقيم على ملعب الترسانة، فى ظل وجود إصلاحات على ملعبه بقلعة ميت عقبة، وذلك استعدادًا لخوض مباراته غزل المحلة، فى المباراة التى ستجمع بينهما يوم 3 من شهر أغسطس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.

استعاد الزمالك لجهود محمود علاء، بعد التعافى من الإصابة التى لحقت به أسفل مفصل الركبة، ومن المقرر، أن يستعيد الفريق الأبيض جهود عبد الله جمعة، خلال الأيام الحالية، بعد خضوعه لبرنامج تأهيلى من الإصابة فى الرباط الداخلى للركبة.

وواصل الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، تدريباته اليوم، الأحد، حيث أدى لاعبى الفريق الأبيض تدريبات بدنية وإطالات بمقر النادى قبل التوجه لنادى الترسانة لخوض التدريبات على ملعب الشواكيش مساء اليوم، استعدادا لمباراة غزل المحلة.

فيما شهد مران الزمالك انتظام المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى التدريبات وذلك بعدما عاد اللاعب إلى القاهرة أمس قادمًا من بلاده بعد انتهاء فترة الإجازة، كما أدى اللاعبين أدى تدريبات خفيفة بالكرة خلال المران مساء اليوم الأحد على ملعب حسن الشاذلى بنادى الترسانة.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز فى مباراته المقبلة على غزل المحلة لمواصلة انتصاراته فى مسابقة الدورى الممتاز، بالفوز على غزل المحلة فى المباراة المقبلة، لاستمرار تصدره جدول ترتيب المسابقة، بعدما احتل المركز الأول برصيد 61 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 18 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات، وهُزم فى مباراتين فيما سجل لاعبوه 48 هدفًا واستقبلت شباكه 18 هدفًا، لذا حرص المدرب الفرنسى على تحفيز لاعبيه على ضرورة الاستعداد جيدًا لتلك المواجهة خاصة بعدما استأنف الفريق تدريباته مساء الجمعة، على ملعب الراحل حسن الشاذلى بقلعة الشواكيش، نظرًا لإجراء عمليات الصيانة فى ملعب نادى الزمالك، بعدما حصل اللاعبين على راحة استمرت لمدة 11 يومًا.