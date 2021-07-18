شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة لتليفزيون الخليج 365: الأهلي يحتاج رأس حربة أجنبى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وائل جمعة، نجم الأهلي والكرة المصرية السابق أن المارد الأحمر بحاجة للتعاقد مع رأس حربة أجنبي ليجاور محمد شريف، حتى فى حال عودة أحمد ياسر ريان من الإعارة، لتدعيم عمق الهجوم ورفع مستوى كفاءة الخط الأمامي.

وقال وائل جمعة، فى تصريحات لتليفزيون الخليج 365 مع الزميل محمد عراقى، إن التعاقد مع مهاجم أجنبي أمر ضرورى للغاية لضمان استمرارية المنافسة على كل البطولات، موضحا أن الأهلي ليس بحاجة لأى صفقة أخرى بخلاف المهاجم الصريح.

وأضاف وائل جمعة، فى تصريحات لتليفزيون الخليج 365، أنه فى حال استعادة حسين الشحات مستواه بشكل كامل فلن يحتاج الأهلي وقتها للتعاقد مع لاعب جناح بديل، خاصة أن طاهر محمد طاهر بدأ هو الآخر الانسجام بشكل كبير مع الفريق الأحمر.

وائل جمعة من ناشئى مركز شباب الشين ولعب معه ثلاث سنوات، قبل أن ينتقل إلى نادى غزل المحلة، ثم الأهلى بعد التألق فى بطولة كأس العالم العسكرية عام 2001، وحصل على كأس أحسن لاعب فى البطولة، بدأ وائل جمعه حياته مع الأهلى بمباراة كبيرة عندما التقى ريال مدريد الإسبانى يوم 4 أغسطس 2001 باستاد القاهرة، ويومها نجح جمعة فى شل حركة النجم العالمى زين الدين زيدان، لاعب ريال مدريد ونجم منتخب فرنسا، ليصبح جمعة عقدة المشاهير من المهاجمين الأفارقة الكبار فى الدوريات الأفريقية، وائل جمعة حصل مع الأهلى، على دورى أبطال أفريقيا 6 مرات أعوام 2001 - 2005 - 2006 - 2008 - 2012 -2013، كما حقق كأس السوبر الأفريقية لكرة القدم 6 مرات، وكأس السوبر المصرية (2003 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008-2010-2012)، برونزية كأس العالم للأندية باليابان (2006) مع النادى الأهلى، فيما حصد وائل جمعة مع منتخب مصر على كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم (2006 - 2008 – 2010)، بالإضافة إلى كأس العالم العسكرية لكرة القدم 2001.