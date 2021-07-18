شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يدخل سباق التعاقد مع مهاجم المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم نادى الاتحاد السكندري إلى سباق الأندية الراغبة فى التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد نجم المصرى، الذى يقدم مستويات كبيرة مع الفريق البورسعيدى هذا الموسم.

ووضع الاتحاد عمر كمال على رأس الصفقات المطلوبة فى زعيم الثغر لتدعيم صفوف الفريق بالصفقات استعدادا للموسم الجديد، بعدما عانى الفريق تحت قيادة حسام حسن من غيابات مؤثرة طوال الموسم الجاري.

وبات عمر كمال عبد الواحد أحد اللاعبين المطلوبين بقوة فى عدد من الأندية، على رأسها الزمالك وسيراميكا وبيراميدز وأخيرا الاتحاد السكندري، بعدما أعاد على ماهر اكتشاف اللاعب في الخط الهجومي وساهم بالعديد مع الأهداف.

وحدد الجهاز الفني للاتحاد السكندري، بقيادة العميد حسام حسن، 8 مراكز بحد أقصى، في صفوف زعيم الثغر تحتاج للتدعيم في الصيف المقبل، استعدادا للموسم الجديد.