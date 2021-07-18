شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة أكثر لاعب مساهمة فى الأهداف بدوري أبطال أفريقيا بآخر نسختين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل محمد مجدى أفشة لاعب النادى الأهلى إبداعاته خلال مبارياته في دورى أبطال أفريقيا بعدما سجل هدفا أمام كايزر تشيفز، فى المباراة التى جمعتهما أمس على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وحقق الأهلى فوزا كبيرا على كايزر تشيفز بثلاثية نظيفة عن طريق محمد شريف، حينما تلقى تمريرة سحرية من أكرم توفيق في الدقيقة 52، ومحمد مجدي أفشة بعد جملة فنية مع طاهر ومحمد شريف أنهاها المايسترو في شباك كايزر تشيفز فى الدقيقة 61، وعمرو السولية الذى تلقى تمريرة فنية بالكعب من شريف وضعها في الزاوية المستحيلة لحارس الفريق الجنوب أفريقي في الدقيقة 74 من زمن المباراة.

ورفع محمد مجدي أفشة إسهاماته للهدف الـ11، حيث سجل 6 أهداف وصنع 5 أخرى لزملائه في منافسات دوري أبطال أفريقيا منذ بداية الموسم الرياضي الماضي 2020/2019، أكثر من أى لاعب آخر.

وسجل أفشة هدفا رائعا أمام كايزر تشيفز ليرفع حصيلة إسهاماته في دوري الأبطال بآخر موسمين إلى 11 هدفا، متجاوزا المغربي أشرف بن شرقي، مهاجم الزمالك، والذي ساهم فى تسجيل 10 أهداف، وفقا لإحصائية مثيرة أوردتها شبكة "أوبتا" العالمية.

وتمكن الأهلي من حصد لقب دوري الأبطال في نسختين متتاليتين ثلاث مرات، الأولى عامي 2005 و2006، وعاد ليكرر نفس الإنجاز في2012 و 2013، وأخير نسختى 2020 و2021، وعلى مدار 13 نهائيا سابقا، كما نجح الأهلي في تسجيل 35 هدفا واستقبلت شباكه 18 هدفا.

وأصبح كايزر تشيفز الضحية رقم 11 للأهلى في النهائي الأفريقي، حيث التقى الأهلي بـ11 فريقا في نهائي دوري الأبطال على مدار13 نهائيا وهي فرق « كوتوكو الغاني «مرتين»ــ الهلال السوداني - صن داونز الجنوب إفريقي ــ النجم الساحلي التونسي «مرتين»ــ الصفاقسي التونسي ــ القطن الكاميروني ــ الترجي التونسي «مرتين» ــ أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي ــ الوداد المغربي ــ الزمالك مصر، كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.