شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يؤكد قوة العلاقات مع الأهلى فى بيان رسمى بعد تدخل وزير الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الموقع الرسمى لنادى الزمالك بيانًا يؤكد فيه العلاقات الطيبة مع النادى الأهلى بعد تدخل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وجاء البيان كالتالى..

في إطار الحرص الكامل على الروابط الأخوية بين أطراف المنظومة الرياضية وجهود الدولة التي تهدف إلى المزيد من التكاتف لخدمة المصلحة العليا للوطن.. تبادل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي والكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك الاتصالات الإيجابية والتي جاءت جميعها رافضًة لكل التصرفات التي تصدر من هنا أو هناك لتنال من العلاقة التاريخية التي تربط بين قطبي الرياضة المصرية.

وقام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتهنئة النادي الأهلي ومجلس إدارته بمناسبة الفوز بدوري أبطال افريقيا، وأكد على حرصه الشديد على وحدة الصف والتعاون بين كل المؤسسات الرياضية، وأنه لابد من دعم الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في كل الاتجاهات، والتي تخوض تحديات صعبة خلال هذه المرحلة، وأن قطبي الكرة المصرية يقع عليهما العبء الأكبر للمساهمة في الطفرة الرياضية تماشيًا مع التطور الكبير الذي يسود المجالات المختلفة في البلاد.

وعبر محمود الخطيب عن تقديره لجهود الدولة ومساندتها للمؤسسات الرياضية خاصة الأندية التي تمثل مصر في المحافل الخارجية وثمن رئيس الأهلي تهنئة الكابتن حسين لبيب ومجلس إدارته للأهلي وجماهيره بمناسبة الفوز بدوري أبطال افريقيا مؤكدًا على تقديره الكامل لهذه المبادرة الطيبة في ظل الروح التي تسود بين القطبين لاسيما وأنه يرفض أي تصرفات تعكر صفو هذه العلاقة بل ويأمل في المزيد من التعاون بين كافة الأندية الشقيقة.

ومن جانبه أكد حسين لبيب على تقديره للاتصالات التي جرت مع الدكتور أشرف صبحي والكابتن محمود الخطيب لتوضيح بعض وجهات النظر بخصوص ما تناولته بعض مواقع التواصل الأجتماعي مؤخرًا والتأكيد على التقدير الكبير من جانب النادي الأهلي لشقيقه نادي الزمالك وتثمين التهنئة التي تلقاها بالفوز بالبطولة الأفريقية وحرصه الشديد على العلاقة الطيبة بين الناديين.

وأشار حسين لبيب إلى أن كل إنجاز يحققه أي ناد مصري يصب فى مصلحة الرياضة المصرية، وأن نادي الزمالك يعتز بعلاقاته بكافة الأندية بل ويتطلع للمزيد من التعاون، والتقارب بما يخدم مصلحة المنتخبات الوطنية في كل اللعبات الرياضية.