شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الظهور الأول للأميرة الأفريقية العاشرة داخل النادي الأهلى بالجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى على إنستجرام صورا للظهور الأول لكأس دورى أبطال أفريقيا داخل مقر النادى بالجزيرة، بعد التتويج بها أمس على حساب كايزر تشيفز بثلاثية نظيفة.

وظهرت الأميرة الأفريقية العاشرة داخل جدران القلعة الحمراء، بعد وصولها برفقة بعثة الفريق من المغرب لتنضم إلى دولاب بطولات القلعة الحمراء للعام الثانى على التوالى.

وتوج المارد الأحمر بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه، على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بعد الفوز الكاسح بثلاثية دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين السبت، بالمباراة النهائية للبطولة القارية نسخة 2021، والتي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.

سجل ثلاثية الأهلى كل من، محمد شريف حينما تلقى تمريرة سحرية من أكرم توفيق في الدقيقة 52، ومحمد مجدي أفشة بعد جملة فنية مع طاهر ومحمد شريف أنهاها المايسترو في شباك كايزر تشيفز فى الدقيقة 61، وعمرو السولية الذى تلقى تمريرة فنية بالكعب من شريف وضعها في الزاوية المستحيلة لحارس الفريق الجنوب أفريقي في الدقيقة 74 من زمن المباراة.