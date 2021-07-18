طبيب الزمالك يكشف موقف حالة شيكابالا وروقا بعد إصابتهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

أوضح محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك أن محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق اشتكي من آلام في العضلة الأمامية، موضحا أن الجهاز الطبي فضل عدم استكماله التدريب مساء اليوم الأحد حيث خضع لتدريبات علاجية.

وأضاف رئيس الجهاز الطبي للزمالك في تصريحاته للموقع الرسمي للزمالك أن محمد أشرف "روقا" لاعب وسط الفريق يشكو من آلام في وتر صابونة الركبة ولم يستكمل المران، حيث خضع لجلسة علاجية.

ويستعد الزمالك لمباراة غزل المحلة المقبلة المقرر لها الثالث من أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريبه حتى يوم الغد الإثنين، على ملعب الترسانة قبل أن يحصل اللاعبون على راحة يوم الثلاثاء المقبل، وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك، على أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ابتداء من يوم الأربعاء المقبل بالإسكندرية.

وسيخوض الزمالك وديتين، خلال معسكره في الأسكندري، فمباراته الأولى يوم 26 يوليو الحالي أمام منتخب القسم الثاني، على أن يخوض مباراته الودية الثانية أمام فريق أبها السعودي يوم 29 من الشهر نفسه.