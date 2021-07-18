طبيب الزمالك يكشف موقف حالة شيكابالا وروقا بعد إصابتهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:
أوضح محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك أن محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق اشتكي من آلام في العضلة الأمامية، موضحا أن الجهاز الطبي فضل عدم استكماله التدريب مساء اليوم الأحد حيث خضع لتدريبات علاجية.
وأضاف رئيس الجهاز الطبي للزمالك في تصريحاته للموقع الرسمي للزمالك أن محمد أشرف "روقا" لاعب وسط الفريق يشكو من آلام في وتر صابونة الركبة ولم يستكمل المران، حيث خضع لجلسة علاجية.
ويستعد الزمالك لمباراة غزل المحلة المقبلة المقرر لها الثالث من أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريبه حتى يوم الغد الإثنين، على ملعب الترسانة قبل أن يحصل اللاعبون على راحة يوم الثلاثاء المقبل، وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك، على أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ابتداء من يوم الأربعاء المقبل بالإسكندرية.
وسيخوض الزمالك وديتين، خلال معسكره في الأسكندري، فمباراته الأولى يوم 26 يوليو الحالي أمام منتخب القسم الثاني، على أن يخوض مباراته الودية الثانية أمام فريق أبها السعودي يوم 29 من الشهر نفسه.