المحلة يعلن لمصراوي فسخ التعاقد مع فرانسيس بعد أزمته مع الصحفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق

أكد عمر عبدالله المشرف العام على الكرة بنادي غزل المحلة، فسخ التعاقد بالتراضي مع الافريقي فرانسيس أفيري لاعب الفريق خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال عبدالله في تصريحات خاصة لمصراوي: "الإدارة قررت فسخ التعاقد مع اللاعب بعد أزمته الأخيرة مع أحد الصحفيين في الفترة الماضية".

وتابع: "تم تسوية الأمور المادية بالنسبة للاعب مع إدارة الفريق وإنهاء كافة الأمور بالنسبة له مع الفريق".

واختتم: "خالد عيد المدير الفني للفريق منح اللاعبين أجازة على أن يعودوا للتدريبات يوم الاربعاء المقبل".

جدير بالذكر أن علي العبادي رئيس نادي غزل المحلة، كان قد قرر إحالة اللاعب للتحقيق بعد مطاردة صحفي بالتدريب.