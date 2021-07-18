أحدهما سعودي.. الزمالك يحدد طرفي وديتي معسكر برج العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أكد منتصر الرملاوي المدير الإداري لفريق الكرة بنادي الزمالك، استقرار الجهاز الفني على طرفي مباراتي الفريق الوديتين بمعسكر برج العرب في الإسكندرية، والمقرر انطلاقه يوم الأربعاء المقبل.

وقال الرملاوي، إن الزمالك سيخوض مباراته الأولى يوم 26 يوليو الحالي أمام منتخب القسم الثاني، على أن يخوض مباراته الودية الثانية أمام فريق أبها السعودي يوم 29 من الشهر نفسه.

ويستعد الزمالك لمباراة غزل المحلة المقبلة المقرر لها الثالث من أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريبه حتى غد الإثنين، على ملعب الترسانة قبل أن يحصل اللاعبون على راحة يوم الثلاثاء المقبل، وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك، على أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ابتداء من يوم الأربعاء المقبل بالإسكندرية.