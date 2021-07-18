أحدهما سعودي.. الزمالك يحدد طرفي وديتي معسكر برج العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:
أكد منتصر الرملاوي المدير الإداري لفريق الكرة بنادي الزمالك، استقرار الجهاز الفني على طرفي مباراتي الفريق الوديتين بمعسكر برج العرب في الإسكندرية، والمقرر انطلاقه يوم الأربعاء المقبل.
وقال الرملاوي، إن الزمالك سيخوض مباراته الأولى يوم 26 يوليو الحالي أمام منتخب القسم الثاني، على أن يخوض مباراته الودية الثانية أمام فريق أبها السعودي يوم 29 من الشهر نفسه.
ويستعد الزمالك لمباراة غزل المحلة المقبلة المقرر لها الثالث من أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريبه حتى غد الإثنين، على ملعب الترسانة قبل أن يحصل اللاعبون على راحة يوم الثلاثاء المقبل، وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك، على أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ابتداء من يوم الأربعاء المقبل بالإسكندرية.