منافس مصر.. مدرب برشلونة: كان يتعين عدم استدعاء بيدري للأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- د ب أ

يعتقد رونالد كومان، مدرب فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، أنه كان ينبغي على منتخب إسبانيا الأولمبي منح قسط من الراحة لبيدري، لاعب الفريق الكتالوني، بدلا من استدعائه للعب في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

كان بيدري عنصرا أساسيا في المنتخب الإسباني الأول، الذي صعد للدور قبل النهائي ببطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، التي اختتمت الأسبوع الماضي، حيث أصبح أول لاعب على الإطلاق يتواجد بالقائمة الأساسية في ست مباريات بإحدى بطولات أمم أوروبا أو كأس العالم بعمر 18 عاما أو أقل.

وبدلا من منحه إجازة قبل بدء حملة برشلونة في الدوري الإسباني خلال الموسم الجديد، يتواجد بيدري في اليابان للمشاركة في منافسات كرة القدم الأولمبية.

ويستهل منتخب إسبانيا مبارياته في المجموعة الثالثة ضد المنتخب المصري يوم الخميس المقبل، قبل أن يواجه منتخبي الأرجنتين وأستراليا.

وصرح كومان في مؤتمر إعلامي: "بيدري لعب كثيرا. يجب أن نمنحه راحة، الجميع يحتاجها خلال الصيف (الأوروبي)".

وأضاف كومان "مثلما قال المدرب الفني جوسيب جوارديولا، فإن لعب بطولتين مهمتين في الصيف أمر كثير للغاية، لكن لا يمكننا فعل أي شيء".

وأوضح كومان "كانت مشاركة بيدري الأوروبية رائعة. في سن 18، لعب جميع المباريات بالكامل تقريبا ، بنضج مثير للإعجاب".

وتابع "من المهم بالنسبة لقاعدتنا الشعبية لكرة القدم، أن يرى الشباب أنهم في ناد يمنحهم الفرص".

ويتواجد أيضا ضمن تشكيلة إسبانيا المشاركة في الأولمبياد، المدافع إريك جارسيا، الذي عاد إلى برشلونة، قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي في صفقة انتقال حر.

وأشار كومان إلى اللاعب السابق في أكاديمية برشلونة، البالغ من العمر 20 عاما، بأن سيكون له تأثير كبير على الفريق الأول، عندما يكون قادرا على الارتباط بالنادي بعد الأولمبياد.

وقال مدرب برشلونة "لقد جاء من هنا، ورغم أنه مازال لاعبا شابا، إلا أنه يتمتع بالفعل بخبرة كبيرة".

وواصل كومان حديثه عن جارسيا قائلا "إنه جيد جدا عندما تكون معه الكرة، ويمكننا أن نتطور معه من الخلف. لديه أيضا توقعات ومستقبل عظيم في المستقبل".

في غضون ذلك، يأمل كومان في أن يتمكن الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي من العودة بسرعة من الإصابة.

يتعافى ديمبلي، الذي ينتهي عقده مع برشلونة بنهاية الموسم المقبل، من جراحة في الركبة تعرض لها في يورو 2020، ومن المتوقع أن تبقيه خارج الملاعب لمدة أربعة أشهر.

أكد المدرب الهولندي "أشعر بخيبة أمل كبيرة بسبب إصابته. لقد جلب لنا الكثير العام الماضي، على نحو مختلف عما لدينا. آمل أن يتمكن من العودة قريبا".