شوقي غريب: لا نفكر سوى في مباراة إسبانيا باعتبارها بداية المشوار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أنه لا يفكر سوى في مباراة إسبانيا فقط، مشيراً إلى أنه يسعى أن تكون مباراة قوية.

ويستعد المنتخب الأولمبي لملاقاة نظيره الإسباني، في أولى مباريات الفراعنة في أولمبياد طوكيو، يوم الخميس المقبل.

وقال غريب في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم: "لا نفكر الآن سوي في مباراة اسبانيا فقط، باعتبارها بداية المشوار ونسعي أن تكون قوية".

جدير بالذكر أن المنتخب الأولمبي يقع في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات إسبانيا، الأرجنتين وأستراليا.