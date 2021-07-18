الميركاتو الصيفي 2021 | مدافع باير ليفركوزن السابق ينضم إلى الفيحاء السعودي

حصل نادي الفيحاء السعودي على توقيع مدافع نادي باير ليفركوزن الألماني السابق، الدولي اليوناني كيرياكوس بابادوبولوس، بصفقة انتقال حر، في الميركاتو الصيفي 2021.

ويمتلك المدافع صاحب الـ29 عامًا خبرة كبيرة في الملاعب الأوروبية، حيث بدأ مسيرته الإحترافية مع العملاق اليوناني، أولمبياكوس في عام 2007، وبقى معهم 3 سنوات، قبل أن يحترف في صفوف شالكة الألماني.

ولعب بابادوبولوس 4 سنوات مع الأزرق الملكي خاض فيها 97 مباراة بجميع المسابقات، وحقق لقب كأس ألمانيا 2010/2011، وكأس السوبر الألماني 2011/2012.

ورحل المدافع اليوناني عن شالكه في الميركاتو الصيفي 2014، لينضم إلى المحطة الأبرز في مسيرته، باير ليفركوزن، وخاض معهم 51 مباراة، تخللها انتقاله على سبيل الإعارة إلى هامبورج ولايبزيج.

فيما كانت آخر محطاته في كرواتيا مع نادي لوكوموتيف زغرب وخاض معهم 24 مباراة، قبل أن يرحل عن صفوفهم بشكلٍ مجاني، وينضم إلى نادي الفيحاء السعودي.

وأعلن الفيحاء عبر موقعه الرسمي، أن بابادوبولوس سينضم إلى صفوف الفريق بعقد يمتد لمدة سنتين، أي حتى عام 2023.

وتعتبر صفقة بابادوبولوس هي الثانية لنادي الفيحاء في الميركاتو الصيفي 2021، بعدما تعاقد النادي البرتقالي مع الجناح السعودي، سلطان مندش، قادمًا من صفوف أهلي جدة.

الجدير بالذكر أن الموسم الجديد، سيشهد مشاركة الفيحاء في منافسات الدوري السعودي للمحترفين. بعدما تمكن الفريق في الموسم المنصرم من احتلال وصافة دوري الدرجة الأولى، ليحصد بطاقة التأهل لدوري الأضواء.