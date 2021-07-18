تعرف على جدول مواعيد مباريات ليفربول التحضيرية لموسم 2021/2022، بقيادة المدرب الألماني “يورجن كلوب” خلال معسكر الفريق القائم حاليا في النمسا بمدينة سالزبورج.

يستهل ليفربول الذي يضم النجم المصري مبارياته الودية يوم الثلاثاء المقبل الموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك بمواجهة فريق ووكر إنسبروك النمساوي، في مباراة لمدة 30 دقيقة فقط، وستقام خلف الأبواب المغلقة، ولن يتم إذاعتها وسيلعب الريدز بالبدلاء وذلك في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، 16:00 بتوقيت جرينتش.

وعقب مواجهة ووكر إنسبروك مباشرة سيخوض ليفربول مباراة آخري بالاساسيين، أمام شتوتجارت الألماني، وستكون أيضا لمدة 30 دقيقة فقط، وستقام خلف الأبواب المغلقة، ولن يتم إذاعتها وستنطلق المباراة في تمام الساعة 18:45 بتوقيت مصر، 19:45 بتوقيت السعودية، 16:45 بتوقيت جرينتش.

وسيخوض ليفربول ثالث ودياته بمعسكر النمسا، يوم الجمعة المقبل الموافق 23 يوليو، أمام فريق ماينز الألماني على ملعب “جروديج آرينا” وستنطلق المباراة في تمام الساعة 18:15 بتوقيت مصر، 19:15 بتوقيت السعودية، 16:15 بتوقيت جرينتش.

ويختتم ليفربول مبارياته الودية في معسكر النمسا يوم الخميس الموافق 29 يوليو الجاري، بمواجهة فريق هيرتا برلين الألماني على ملعب “تيفولي” وتنطلق المباراة في تمام الساعة 20:20 بتوقيت مصر، 21:20 بتوقيت السعودية، 18:20 بتوقيت جرينتش.

جدير بالذكر أن ليفربول سيفتتح مشواره في الموسم الجديد بـ الدوري الانجليزي “بريميرليج” 2021-2022 أمام فريق نورويتش سيتي “الصاعد حديثا” يوم 14 أغسطس المقبل.

كان ليفربول قد فشل في التتويج بأي ألقاب في الموسم الماضي حيث خسر الدوري الإنجليزي الممتاز لصالح مانشستر سيتي، وودع دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي، مع توديع مبكر لكأس كاراباو وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وسيسعى ليفربول لاستعادة لقب الدوري الإنجليزي كما يستهدف الريدز الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا بعد أن توج به 6 مرات آخرها في موسم 2018-19.

جدول مواعيد مباريات ليفربول التحضيرية لموسم 2022/2021

المباراة الأولي يوم 20-7-2021 – فاكير إنسبروك – ليفربول (البدلاء)

المباراة الثانية يوم 20-7-2021 – شتوتجارت – ليفربول (الاساسي)

المباراة الثالثة يوم 23-7-2021 – ماينز – ليفربول (الاساسي)

المباراة الثالثة 29-7-2021 – هيرتا برلين – ليفربول (الاساسي)