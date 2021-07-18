صفقات ميلان | خريج أكاديمية باريس سان جيرمان يدعم دفاع الروسونيري

واصل ميلان الإيطالي تدعيم صفوفه للمرة الثانية في أقل من 24 ساعة، فبعد نجاحه بضم المهاجم الدولي الفرنسي أوليفيه جيرو بحوالي مليوني يورو فقط من تشيلسي، أعلن شراء خريج أكاديمية باريس سان جيرمان، بالو توريه اليوم الاحد، بعد شراء عقده من موناكو.

ويستهدف ميلان تقديم مستوى مميز خلال الموسم المقبل على الصعيد المحلي والقاري، حيث يأمل في لعب الأدوار الأولى بمنافسات الدوري المحلي تزامنًا مع عودته إلى دوري أبطال أوروبا.

وعززت إدارة الروسونيري الخط الخلفي بالمدافع السنغالي بالو توريه، خريج أكاديمية باريس سان جيرمان، بعقد طويل الأمد يمتد لخمس سنوات مقبلة، قادماً من موناكو الفرنسي.

وكشف الروسونيري عن صفقته الجديدة في بيان رسمي جاء فيه “يسر نادي إيه سي ميلان إعلان حصوله على خدمات اللاعب فودي بالو توريه من موناكو، حيث وقع المدافع على عقد حتى 30 يونيو 2025 وسيرتدي القميص رقم 5”.

ونجح ميلان قبل بداية الميركاتو الصيفي 2021 في تأمين خط دفاعه بالتوقيع النهائي مع المدافع الانجليزي فيكايو توموري الذي لعب الموسم الماضي مع فريق ستيفانو بيولي بنظام الإعارة من تشيلسي الإنجليزي.

ويبدو أن خط دفاع ميلان سيكون أكثر أماناً خلال الموسم المقبل، وذلك بتواجد المتألق الدنماركي سيمون كاير، بالاضافة إلى توموري و التعاقد الجديد بالو توريه، رغم الخسارة الكبيرة لفريق باولو مالديني، والمتمثلة في مغادرة حارس المرمى وأفضل لاعب في بطولة يورو 2020 “جيجي دوناروما” المنتقل حديثاً إلى باريس سان جيرمان في صفقة مجانية بعد نهاية عقده مع النادي.

من هو فودي بالو توريه، صفقة ميلان الجديدة؟

ولد فودي في منطقة “كونفلان سانت أونورين” في فرنسا يوم 3 يناير 1997، ونشأ في قطاع الشباب في باريس سان جيرمان، إلا أنه غادر ملعب حديقة الأمراء بحثاً عن بيئة يستطيع اثبات نفسه فيها، شأنه شأن العشرات من أبناء النادي الباريسي المعتمد على سياسة إستقطاب مختلف نجوم كرة القدم الأوروبية، منذ إستحواذ قطر على النادي مطلع العام2011.

وقرر الدولي السنغالي الانتقال إلى نادي ليل خلال الميركاتو الصيفي 2017، وهو النادي الذي ظهر معه لأول مرة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، وشارك في 47 مباراة في موسم واحد ونصف.

وانتقل بعد ذلك بالو توريه خلال الميركاتو الشتوي 2019 إلى نادي الإمارة موناكو، واستطاع تثبيت أقدامه مع المدرب الاسباني “روبيرتو مورينو” وبعده المدير الفني الكرواتي”نيكو كوفاتش”، ليشارك في 74 مباراة مع موناكو، ما جعل عيون باولو مالديني ترصده خلال الميركاتو الصيفي2021 لتعزيز صفوف الميلان.

دولياً، لعب بالو توريه 8 مباريات مع منتخب فرنسا تحت 21 عامًا وشارك معه في عام 2019 في البطولة الأوروبية، قبل أن يقرر تمثيل منتخب بلاده الأصلي السنغال، ليظهر لأول مرة في مارس 2021 مع منتخب أسود التيرانغا، حيث شارك في 4 مباريات حتى الآن.