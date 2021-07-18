صفقات تشيلسي | بطل أوروبا يؤمن مستقبل بروجا بعد رحلته القصيرة إلى الدوري الهولندي

وقع المهاجم الألباني الشاب، أرماندو بروجا، على عقد طويل الأمد مع نادي تشيلسي، يلزمه بالتواجد في ستامفورد بريدج حتى صيف عام 2026، وذلك بعد رحلته القصيرة إلى الدوري الهولندي.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية، إقتراب خروج المهاجم تامي أبراهام من تشيلسي في ظل سعي العديد من الأندية للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي 2021، وعلى رأسها الجار آرسنال، وهو الأمر الذي سيجعل بروجا يرث مكانه في تشكيلة المدرب توماس توخيل.

المهاجم الشاب، الذي سيبلغ العشرين من العمر في سبتمبر المقبل، قضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة في الدوري الهولندي مع فيتيسه أرنهيم، حيث لعب 34 مباراة، وساعد الفريق الهولندي على احتلال المركز الرابع، والوصول إلى نهائي كأس هولندا، الذي خسره لصالح أياكس، بمساهمته في 14 هدفًا، حيث أحرز 11 هدف، وقدم 3 تمريرات حاسمة.

وقبل خوض بروجا تجربته الأولى خارج تشيلسي، ظهر الدولي الألباني لأول مرة مع بطل أوروبا في مارس 2020، حينما أشركه المدرب فرانك لامبارد كبديل لمدة 4 دقائق في مواجهة إيفرتون بالجولة الـ29 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعتبر أرماندو بروجا المولود في إنجلترا، إبن من أبناء فريق تشيلسي المخلصين، حيث ألتحق بأكاديمية الفريق وهو في التاسعة من عمره، ولعب دائمًا كمهاجم صريح، ولم يتوقف عن تسجيل الاهداف في جميع الفئات بكوبهام.

وعلى الصعيد الدولي، مثل بروجا ألبانيا من الفئة العمرية تحت 16 عامًا، وظهر لأول مرة مع المنتخب الأول قبل ثلاثة أيام من عيد ميلاده الـ 19 في سبتمبر الماضي، في مباراة بمسابقة دوري الأمم الأوروبية ضد ليتوانيا.

ومنذ ذلك الحين، لعب أرماندو 6 مباريات دولية مع المنتخب الألباني، وشارك ضمن التشكيلة الأساسية في مباراة تصفيات كأس العالم ضد منتخب إنجلترا في مارس الماضي.

وعقب توقيع عقده الجديد مع تشيلسي، صرح بروجا: “أنا متحمس حقًا لتوقيع عقد جديد مع تشيلسي بعد أن حضرت إلى الأكاديمية منذ 11 عامًا، كانت لحظة خاصة بالنسبة لي أن أظهر مع الفريق الأول في العام الماضي”.

واختتم: “اكتسبت المزيد من الخبرة في إعارتي إلى فيتيسه أرنهيم. أريد البناء على هذه التجربة، وأتطلع دائمًا للتطور، لمساعدة تشيلسي على تحقيق الانتصارات في السنوات القادمة”.