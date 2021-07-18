بعد التتويج بالعاشرة.. موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي في السوبر الإفريقي.. والقناة الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

ضرب الأهلي موعدا مع الرجاء المغربي، في بطولة كأس السوبر الإفريقي، بعد فوزه بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وحصد الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة، عقب الفوز على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي 3-0، في المباراة النهائية، السبت، على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالمغرب.

فيما حصد الرجاء لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية 2021، بعد الفوز على شبيبة القبائل الجزائري في المباراة النهائية بنتيجة 2-1.

وحدد الاتحاد الأفريقي موعدا مبدئيا للسوبر الإفريقي، في أحد أيام 24 أو 25 أو 26 سبتمبر المقبل.

يشار إلى أن الأهل هو حامل لقب كأس السوبر الإفريقي النسخة الماضية، بعد فوزه على نهضة بركان المغربي بهدفين نظيفين، سجلهما محمد شريف وصلاح محسن، في المباراة النهائية التي جمعتهما بالدوحة.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه، ليرفع رصيده إلى 23 لقبا قاريا، معززا تواجده في المركز الثاني في قائمة الأكثر تتويجا بالألقاب القارية على مستوى العالم، خلف ريال مدريد المتصدر بـ 26 لقبا.

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ومن المُقرر أن يتم نقل مباراة كأس السوبر الأفريقي بين الأهلي والرجاء كما المعتاد حصريا عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية.