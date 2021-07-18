شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة المقطعية تحسم مشاركة بسنت حميدة فى أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخضع بسنت حميدة، لاعبة منتخب ألعاب القوى، لأشعة مقطعية للوقوف على حجم الإصابة التى تعرضت لها، بمزق فى العضلة الخلفية، خلال أحد التدريبات.

من جهته أكد سيف شاهين، رئيس اتحاد ألعاب القوى، أن اللاعبة تعرضت لقطع فى العضلة الخلفية، وهو ما يطلق عليه مزق، وتم عرضها على اللجنة الطبية، على أن تخضع لأشعة مقطعية لحسم مدة العلاج التى تحتاجها، وبناءً عليه يتحدد موقفها من المشاركة فى أولمبياد طوكيو من عدمه.

ونشرت اللاعبة فيديو عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك تكشف فيه تعرضها لمزق فى العضلة الخلفية خلال آخر تدريب قبل السفر لطوكيو.

بسنت حميدة لاعبة المنتخب الوطني لألعاب القوى تأهلت إلى منافسات طوكيو في سباق 200 م عدو ضمن منافسات البطولة التأهيلية والمقامة بالمركز الأولمبي في المعادي، حيث حطمت بسنت الرقم المصري بزمن 22.8 ثانية.