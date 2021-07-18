شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقى ينتظم فى تدريب الزمالك.. واستمرار تأهيل عبد الله جمعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انتظم المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فى تدريبات الفريق مساء اليوم، الأحد، على ملعب نادى الترسانة، وذلك بعدما عاد اللاعب إلى القاهرة أمس قادما من بلاده بعد انتهاء فترة الإجازة.
كما واصل عبد الله جمعة لاعب الفريق تدريباته التأهيلية فى صالة الجيمانزيوم بالنادي، حيث يعاني جمعة من إصابة بجزع فى الرباط الداخلي للركبة، ويخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بالفريق.
وأدى لاعبو الفريق تدريبات بدنية وإطالات بمجمع الصالات بمقر النادي قبل التوجه لنادي الترسانة لخوض التدريبات على ملعب الشواكيش، كما أدى لاعبو الفريق تدريبات خفيفة بالكرة خلال المران.
ويستعد الزمالك لمباراة غزل المحلة المقبلة المقرر لها الثالث من أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريبه حتى غد الإثنين، على ملعب الترسانة قبل أن يحصل اللاعبون على راحة يوم الثلاثاء المقبل، وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك، على أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ابتداء من يوم الأربعاء المقبل بالإسكندرية.