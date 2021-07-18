شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقى ينتظم فى تدريب الزمالك.. واستمرار تأهيل عبد الله جمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فى تدريبات الفريق مساء اليوم، الأحد، على ملعب نادى الترسانة، وذلك بعدما عاد اللاعب إلى القاهرة أمس قادما من بلاده بعد انتهاء فترة الإجازة.

كما واصل عبد الله جمعة لاعب الفريق تدريباته التأهيلية فى صالة الجيمانزيوم بالنادي، حيث يعاني جمعة من إصابة بجزع فى الرباط الداخلي للركبة، ويخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بالفريق.

وأدى لاعبو الفريق تدريبات بدنية وإطالات بمجمع الصالات بمقر النادي قبل التوجه لنادي الترسانة لخوض التدريبات على ملعب الشواكيش، كما أدى لاعبو الفريق تدريبات خفيفة بالكرة خلال المران.