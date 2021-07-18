شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة يكشف دور الفار وحظ موسيماني فى تحقيق الأهلي للبطولات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد وائل جمعة، نجم الأهلي والكرة المصرية السابق، بتقنية الفار مؤكداً أنها من أهم وأفضل وسائل التطوير فى كرة القدم على مستوى العالم الفترات الأخيرة، وشدد وائل جمعة على أن الأهلي كان يتعرض لظلم كبير قبل دخول تقنية الفار، خاصة على المستوى القاري، إلا أنه بعد استحداثها نجح الفريق الأحمر فى الفوز ببطولتين متتاليتين.

وقال وائل جمعة لتليفزيون الخليج 365 مع الزميل محمد عراقي، "أكثر من 95 % من مكاسب الأهلي بسبب تقنية الفار التى تحافظ على الحقوق بشكل كبير وجعلت أخطاء الحكام أقل بمعدل كبير".

وعن تمتع موسيماني بالحظ والذي يساعدة في قيادة الأهلي للانتصارات ومنصات التتويج، قال وائل جمعة، "الحظ لا يأتي إلا لمن يستحق، ولا يذهب إلا للمجتهد.. موسيماني نجح فى رهان إدارة الأهلي عليه بفضل اجتهاده الكبير ودراسته للمنافسين ونجاحه فى التعامل النفسي قبل الفني مع اللاعبين".

وائل جمعة من ناشئى مركز شباب الشين ولعب معه ثلاث سنوات، قبل أن ينتقل إلى نادى غزل المحلة، ثم الأهلى بعد التألق فى بطولة كأس العالم العسكرية عام 2001، وحصل على كأس أحسن لاعب فى البطولة، بدأ وائل جمعه حياته مع الأهلى بمباراة كبيرة عندما التقى ريال مدريد الإسبانى يوم 4 أغسطس 2001 باستاد القاهرة، ويومها نجح جمعة فى شل حركة النجم العالمى زين الدين زيدان، لاعب ريال مدريد ونجم منتخب فرنسا، ليصبح جمعة عقدة المشاهير من المهاجمين الأفارقة الكبار فى الدوريات الأفريقية، وائل جمعة حصل مع الأهلى، على دورى أبطال أفريقيا 6 مرات أعوام 2001 - 2005 - 2006 - 2008 - 2012 -2013، كما حقق كأس السوبر الأفريقية لكرة القدم 6 مرات، وكأس السوبر المصرية (2003 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008-2010-2012)، برونزية كأس العالم للأندية باليابان (2006) مع النادى الأهلى، فيما حصد وائل جمعة مع منتخب مصر على كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم (2006 - 2008 – 2010)، بالإضافة إلى كأس العالم العسكرية لكرة القدم 2001.