شكرا لقرائتكم خبر عن بانون يكسر عقدة المغاربة مع الكرة المصرية ويتوج بأبطال أفريقيا مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أصبح بدر بانون، مدافع النادى الأهلى، أول لاعب مغربى يتوج بلقب دورى أبطال أفريقيا مع الكرة المصرية بعدما لم ينجح أى لاعب قبله فى الحصول على اللقب، عقب تتويج المارد الأحمر بدورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه، على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بعد الفوز الكاسح بثلاثية دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين أمس، السبت، بالمباراة النهائية للبطولة القارية نسخة 2021، والتي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.
ويعد وليد أزارو، مهاجم الأهلى السابق، أكثر اللاعبين الذين كانوا قريبين من التتويج بهذا اللقب إلا أنه خسر النهائى مرتين متتالين مع النادى الأهلى أمام كل من الوداد والترجى التونسى.
كما فشل المغربيان أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم مع الزمالك فى خطف اللقب بعد الخسارة أمام الأهلى بهدفين مقابل هدف في الموسم الماضى.
سجل ثلاثية الأهلى كل من، محمد شريف حينما تلقى تمريرة سحرية من أكرم توفيق في الدقيقة 52، ومحمد مجدي أفشة بعد جملة فنية مع طاهر ومحمد شريف أنهاها المايسترو في شباك كايزر تشيفز فى الدقيقة 61، وعمرو السولية الذى تلقى تمريرة فنية بالكعب من شريف وضعها في الزاوية المستحيلة لحارس الفريق الجنوب أفريقي في الدقيقة 74 من زمن المباراة.
ونجح الأهلي في بلوغ نهائي البطولة في14 نسخة مسجلا رقما قياسيا لم يحققه أى فريق أفريقي من قبل، وتمكن من حصد اللقب الغالي فى 10 مناسبات، وهو رقم قياسي غير مسبوق أيضا.
وتمكن الأهلي من حصد لقب دوري الأبطال في نسختين متتاليتين ثلاث مرات، الأولى في عامي 2005 و2006، وعاد ليكرر نفس الإنجاز في 2012 و2013، وأخيرا نسختا 2020 و2021، وعلى مدار 13 نهائيا سابقا، كما نجح الأهلي في تسجيل 35 هدفا واستقبلت شباكه 18 هدفا.