شكرا لقرائتكم خبر عن بانون يكسر عقدة المغاربة مع الكرة المصرية ويتوج بأبطال أفريقيا مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح بدر بانون، مدافع النادى الأهلى، أول لاعب مغربى يتوج بلقب دورى أبطال أفريقيا مع الكرة المصرية بعدما لم ينجح أى لاعب قبله فى الحصول على اللقب، عقب تتويج المارد الأحمر بدورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه، على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بعد الفوز الكاسح بثلاثية دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين أمس، السبت، بالمباراة النهائية للبطولة القارية نسخة 2021، والتي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.

ويعد وليد أزارو، مهاجم الأهلى السابق، أكثر اللاعبين الذين كانوا قريبين من التتويج بهذا اللقب إلا أنه خسر النهائى مرتين متتالين مع النادى الأهلى أمام كل من الوداد والترجى التونسى.

كما فشل المغربيان أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم مع الزمالك فى خطف اللقب بعد الخسارة أمام الأهلى بهدفين مقابل هدف في الموسم الماضى.