شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يتغنى بأداء أفشة فى نهائى أفريقيا وينشر ملخص لمساته مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغنت الصفحة الرسمية لدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية التابعة للاتحاد الأفريقى الكاف بأداء محمد مجدى أفشة، صانع ألعاب الأهلى، خلال نهائى دوري الأبطال، ونشرت ملخص لمساته خلال المباراة وعلقت قائلة، "رجل النهائي ..أداء رائع من محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي، استحق عليه جائزة أفضل لاعب في نهائي دوري الأبطال".

وفاز محمد مجدي "أفشة" نجم الأهلي بلقب أفضل لاعب في المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالى، ومنحت اللجنة المنظمة أفشة جائزة رجل المباراة بعد تسجيله الهدف الثاني لفريقه والتتويج باللقب، ليضع بصمته الثانية على التوالي في النهائي القاري.

وسجل أفشة الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة (64)، بتسيدة صاروخية سكنت الزاوية اليسرى العليا لمرمى كايزر تشيفز.

وتوج المارد الأحمر بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه، على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بعد الفوز الكاسح بثلاثية دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين السبت، بالمباراة النهائية للبطولة القارية نسخة 2021، والتي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.

سجل ثلاثية الأهلى كل من، محمد شريف حينما تلقى تمريرة سحرية من أكرم توفيق في الدقيقة 52، ومحمد مجدي أفشة بعد جملة فنية مع طاهر ومحمد شريف أنهاها المايسترو في شباك كايزر تشيفز فى الدقيقة 61، وعمرو السولية الذى تلقى تمريرة فنية بالكعب من شريف وضعها في الزاوية المستحيلة لحارس الفريق الجنوب أفريقي في الدقيقة 74 من زمن المباراة.