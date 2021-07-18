معلومة رياضية.. رفع الأثقال الأكثر تتويجاً بالميداليات الأولمبية

القاهرة - سامية سيد - شاركت مصر فى عدة نسخ من الدورات الأولمبية، وكانت أول نسخة عام 1912 بستوكهولم، وآخرها عام 2016 في ريو دى جانيرو، وخلال هذه الدورات حققت البعثات المصرية 32 ميدالية متنوعة مقسمة إلى 7 ذهبيات و10 فضيات و 15 برونزية .

وجاء ترتيب الألعاب، وفقا للتتويج الأولمبى، بتصدر رفع الأثقال بـ 13 ميدالية، 6 ذهبيات و3 فضيات بالإضافة إلى 5 برونزيات، وفى المركز الثانى المصارعة بـ7 ميداليات منها ذهبيتان و3 فضيات، بالإضافة إلى برونزيتين، بينما تأتى الملاكمة مركز ثالث برصيد 4 ميداليات، فضية و3 برونزيات.

ويأتي رابعا الغطس وتوج بميداليتين، فضية وبرونزية، خامسا الجودو وحقق ميداليتين، فضية وبرونزية، وسادسا السلاح وحقق فضية واحدة فى منافسات الشيش، سابعا التايكوندو وتوج ببرونزيتين، آخرها ميدالية هداية ملاك فى أولمبياد ريو دى جانيرو .

وتشارك البعثة المصرية فى دورة الألعاب الأولمبية التى تقام فى افترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس المقبل، والتى تقام فى طوكيو .