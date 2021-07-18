شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار توافد البعثة المصرية إلي اليابان للمشاركة بأولمبياد طوكيو.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت منتخبات تنس الطاولة والجودو والشراع والرماية والتايكوندو والقوس والسهم والتجديف إلى اليابان، استعدادا للتوجه إلى القرية الأولمبية بطوكيو للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 المقرر انطلاقها يوم 23 يوليو الجارى وحتى 8 أغسطس المقبل.

وتعد بعثة طوكيو هى الأكبر فى تاريخ المشاركات المصرية الأولمبية، حيث وصل عدد اللاعبين لـ146 لاعبا ولاعبة، بواقع 134 أساسيا مقسمين إلى 86 لاعبا و48 لاعبة، بالإضافة إلى 12 احتياطيا وفقا لما أرسلته اللجنة الأولمبية إلى نظيرتها الدولية.

ومقارنة بالبعثة السابقة التى كانت هى الأكبر عددا، والتى أقيمت فى طوكيو، فكان عددها 119 لاعبا ولاعبة، وبالتالى تكون طوكيو هى الأكبر عددا.

وكان غادر وفد مقدمة البعثة قبل سفر باقى أفراد البعثة المصرية من أجل تذليل كافة العقبات وتجهيز كافة الإمكانيات لبعثة مصر للمشاركة فى أولمبياد طوكيو 2021، وحضور الاجتماعات التحضيرية مع اللجنة المنظمة.