شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة لتليفزيون الخليج 365: شريف لاعب حاسم ويذكرني بمتعب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثنى وائل جمعة، نجم الأهلي والكرة المصرية السابق، على مستوى محمد شريف لاعب الفريق الأحمر بعد تألقه اللافت خلال الفترة الماضية ومساعدة زملائه فى تحقيق البطولة الافريقية للمرة العشرة فى تاريخ القلعة الحمراء، ووصف وائل جمعة محمد شريف باللاعب الحاسم الذى يُجيد استغلال معظم الفرص التى تتاح له وهو الأمر الذي افتقده الأهلي طوال السنوات الماضية.

وأضاف وائل جمعة، فى تصريحات لتليفزيون الخليج 365 مع الزميل محمد عراقى، "محمد شريف يذكرني بعماد متعب لو نجح اللاعب فى تطوير بعض الجزئيات البسيطة التي تخص طريقة لعبه سيكون له شأن آخر، وسيحفر اسمه وسط أعظم مهاجمي الأهلي في تاريخه".

وائل جمعة من ناشئى مركز شباب الشين ولعب معه ثلاث سنوات، قبل أن ينتقل إلى نادى غزل المحلة، ثم الأهلى بعد التألق فى بطولة كأس العالم العسكرية عام 2001، وحصل على كأس أحسن لاعب فى البطولة، بدأ وائل جمعه حياته مع الأهلى بمباراة كبيرة عندما التقى ريال مدريد الإسبانى يوم 4 أغسطس 2001 باستاد القاهرة، ويومها نجح جمعة فى شل حركة النجم العالمى زين الدين زيدان، لاعب ريال مدريد ونجم منتخب فرنسا، ليصبح جمعة عقدة المشاهير من المهاجمين الأفارقة الكبار فى الدوريات الأفريقية، وائل جمعة حصل مع الأهلى، على دورى أبطال أفريقيا 6 مرات أعوام 2001 - 2005 - 2006 - 2008 - 2012 -2013، كما حقق كأس السوبر الأفريقية لكرة القدم 6 مرات، وكأس السوبر المصرية (2003 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008-2010-2012)، برونزية كأس العالم للأندية باليابان (2006) مع النادى الأهلى، فيما حصد وائل جمعة مع منتخب مصر على كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم (2006 - 2008 – 2010)، بالإضافة إلى كأس العالم العسكرية لكرة القدم 2001.