شكرا لقرائتكم خبر عن مزق الخلفية يهدد مشاركة بسنت حميدة فى أولمبياد طوكيو.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت بسنت حميدة، لاعبة منتخب ألعاب القوى، للإصابة بمزق فى العضلة الخفية، قبل أيام من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية التى تقام بطوكيو بدءا من 23 يوليو الجارى وتستمر حتى 8 أغسطس المقبل.

ونشرت اللاعبة فيديو عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك تكشف فيه أنها تعرضت لمزق فى العضلة الخلفية خلال آخر تدريب خاضته ولا تستطيع أن تتمالك أعصابها، أو تستوعب ما حدث لها ولكنها ستظل مؤمنة بقضاء الله رغم أنه اختبار شديد، وكانت تتمنى المشاركة في البطولة، وبذلت جهدت وتعبت للمشاركة وحاولت حتى وصلت الى ما هي عليه ، ولكن لا تعرف ما سيحدث ، خاصة وأن هذه الإصابة تحتاج الى فترة من أسبوعين الى 3 أسابيع للتأهيل ، لكن مهما يحدث لن تقلق ، و ستكون راضية ، مطالبة متابعيها بالدعاء لها .

بسنت حميدة لاعبة المنتخب الوطني لألعاب القوى تأهلت إلى منافسات طوكيو في سباق 200 م عدو ضمن منافسات البطولة التأهيلية والمقامة بالمركز الأولمبي في المعادي، حيث حطمت بسنت الرقم المصري بزمن 22.8 ثانية لتؤكد تأهلها الأولمبي حيث إنها كانت ضمنت التأهل من التصنيف العالمي.