شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يرسل برقية تهنئة للأهلى بعد التتويج بالنجمة العاشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل اللواء أشرف عامر، رئيس نادى الإنتاج الحربى، برقية تهنئة للنادى الأهلى بعد تتويجه بطلا لدوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه، وجاء نص البرقية: "يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الإنتاج الحربى بخالص التهنئة إلى النادى الأهلى العريق رئيس وأعضاء مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب بمناسبة فوزه ببطولة دورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة متمنيين للنادى الأهلى العريق دوام التوفيق".

وتوج الأهلى بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه، على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بعد الفوز الكاسح بثلاثية دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين أمس، السبت، بالمباراة النهائية للبطولة القارية نسخة 2021، والتي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.

سجل ثلاثية الأهلى كل من، محمد شريف حينما تلقى تمريرة سحرية من أكرم توفيق في الدقيقة 52، ومحمد مجدي أفشة بعد جملة فنية مع طاهر ومحمد شريف أنهاها المايسترو في شباك كايزر تشيفز فى الدقيقة 61، وعمرو السولية الذى تلقى تمريرة فنية بالكعب من شريف وضعها في الزاوية المستحيلة لحارس الفريق الجنوب أفريقي في الدقيقة 74 من زمن المباراة.