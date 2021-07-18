شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة لليوم السابع: رمضان صبحي صفحة وانطوت والمنافسة سر نجاح دفاع الأهلي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وائل جمعة نجم الأهلي والكرة المصرية السابق، أن رحيل رمضان صبحي عن القلعة الحمراء صفحة وانطوت، خاصة أن الفريق الأحمر نجح في الفوز بالعديد من البطولات المحلية والقارية بعد رحيله، وقال وائل جمعة في تصريحات لتليفزيون الخليج 365 مع الزميل محمد عراقى، أن محمد مجدي قفشة نجح في ملء الفراغ في مركز صانع الألعاب، وهو الأمر الذي عانى منه الأهلي على مدار الفترة الماضية.

وتابع وائل جمعة في تصريحاته لتليفزيون الخليج 365 أن وجود عدد كبير من المدافعين داخل النادي الأهلي خلق منافسة قوية بين اللاعبين وكان له دور كبير في تطور مستوى خط الدفاع خاصة الثنائي الأساسي المغربي بدر بانون وأيمن أشرف.

وائل جمعة من ناشئى مركز شباب الشين ولعب معه ثلاث سنوات، قبل أن ينتقل إلى نادى غزل المحلة، ثم الأهلى بعد التألق فى بطولة كأس العالم العسكرية عام 2001، وحصل على كأس أحسن لاعب فى البطولة، بدأ وائل جمعه حياته مع الأهلى بمباراة كبيرة عندما التقى ريال مدريد الإسبانى يوم 4 أغسطس 2001 باستاد القاهرة، ويومها نجح جمعة فى شل حركة النجم العالمى زين الدين زيدان، لاعب ريال مدريد ونجم منتخب فرنسا، ليصبح جمعة عقدة المشاهير من المهاجمين الأفارقة الكبار فى الدوريات الأفريقية، وائل جمعة حصل مع الأهلى، على دورى أبطال أفريقيا 6 مرات أعوام 2001 - 2005 - 2006 - 2008 - 2012 -2013، كما حقق كأس السوبر الأفريقية لكرة القدم 6 مرات، وكأس السوبر المصرية (2003 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008-2010-2012)، برونزية كأس العالم للأندية باليابان (2006) مع النادى الأهلى، فيما حصد وائل جمعة مع منتخب مصر على كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم (2006 - 2008 – 2010)، بالإضافة إلى كأس العالم العسكرية لكرة القدم 2001.