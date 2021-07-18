شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة طبية يومية للبعثة المصرية فى طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخضع المنتخبات المصرية المشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية لمسحة طبية بصفة يومية داخل القرية الأولمبية فى طوكيو، للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم، قبل انطلاق البطولة والمقرر لها الفترة من 23 يوليو الجارى وحتى 8 أغسطس المقبل.

من جهته أكد الباسل عبد الله، عضو مجلس اللجنة الأولمبية ورئيس البعثة المصرية في طوكيو، فى اتصال هاتفى من اليابان، أن المنتخبات التى وصلت حتى الآن إلى اليابان كل من المنتخب الأولمبى، ومنتخب اليد، والريشة الطائرة، والملاكمة، والجمباز، وجميعهم يخضعون للمسحة بصورة يومية حرصا على سلامتهم، مثل كل اللاعبين المقيمين في القرية الأولمبية، لضمان تطبيق البروتوكول الطبي والتعليمات الصحية.

من جهته، اعترف خوان أنطونيو سامارانش، العضو باللجنة الأولمبية الدولية ونائب الرئيس سابقا، بأن الإجراءات الصارمة المفروضة على المشاركين فى أولمبياد طوكيو 2020 غير مريحة، لكنه أكد أن الالتزام بها يأتي احتراما للمضيفين اليابانيين الذى أشاد بـ"كرمهم".

وفي مقابلة مع (إفي) قبل ساعات من السفر إلى طوكيو، أكد سامارانش، وهو نجل رئيس اللجنة الأولمبية السابق خوان انطونيو سامارانش، "أنها قواعد صارمة تمنعنا من التفاعل، لكنها الإجرءات التي قرروها ويجب احترامها".