7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 18 يوليو 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الأهلى يصرف 3 آلاف دولار مكافأة فورية لكل لاعب بعد ثلاثية كايزر تشيفز، رمضان صبحي يؤجل عروض الاحتراف بسبب الأولمبياد بعد جلسة شوقى غريب .

الأهلى يصرف 3 آلاف دولار مكافأة فورية لكل لاعب بعد ثلاثية كايزر تشيفز

صرفت إدارة النادى الأهلى، مكافأة فورية لكل لاعب بالفريق قدرها 3 آلاف دولار، عقب الفوز على كايزرتشيفز بثلاثية نظيفة أمس والتتويج باللقب الأفريقى العاشر فى تاريخ القلعة الحمراء.

رمضان صبحي يؤجل عروض الاحتراف بسبب الأولمبياد بعد جلسة شوقى غريب

أغلق رمضان صبحي، لاعب نادى بيراميدز ومنتخب مصر الأولمبى، ملف مناقشة عروض الاحتراف التى وصلته مؤخرا، سواء من الدورى التركى أو الألمانى وكذلك الخليج، بعد الجلسة التى جمعته مع شوقى غريب المدير الفنى للفراعنة مؤخرا، وتم خلالها الاتفاق مع المدرب على التركيز فى الأولمبياد والعمل على تحقيق إنجاز جديد للكرة المصرية.

أسامة جلال مهدد بالجلوس على دكة المنتخب بالأولمبياد بعد استدعاء حجازى والونش

بات أسامة جلال، مدافع منتخب مصر الأولمبى ونادى بيراميدز، مهدداً بالجلوس على دكة البدلاء فى مباريات أولمبياد طوكيو التى تنطلق الخميس المقبل، بعد استدعاء الثنائى أحمد حجازى ومحمود الونش ضمن الثلاثة الكبار فى المنتخب.

الأهلي يستعد للإعلان عن أولى صفقاته الصيفية بالتعاقد مع كريم فؤاد يستعد النادى الأهلي للإعلان الرسمى عن صفقة التعاقد مع كريم فؤاد لاعب النجوم المعار لإنبى كأول صفقة للموسم الجديد حيث أتمت مسئولو القلعة الحمراء الصفقة منذ فترة طويلة ولكنهم فضلوا تأجيل الاعلان عنها بسبب الانشغال بمواجهة كايزر تشيفز بنهائى دوري أبطال أفريقيا ورغبة النادى فى فرض سياج من التركيز على استعدادات المارد الاحمر لحسم اللقب الأفريقى الذى نجح فى التتويج به للمرة العاشرة فى تاريخه.

يخضع رباعى النادى الأهلى الأولمبى "محمد الشناوى وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وصلاح محسن" لترانزيت بألمانيا فى طريق السفر إلى طوكيو للحاق ببعثة الفراعنة هناك للمشاركة فى الأولمبياد.

أولمبياد طوكيو.. المسحة العاجلة تؤكد سلامة سمر حمزة ومدربها

أسفرت نتيجة المسحة العاجلة التى خضع لها الثنائى سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة، ومحمد طلبة المدرب الخاص بها، عن سلبية المسحة وسلامتهما.